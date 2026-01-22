Эксперты обнаружили новшества в осеннем призыве в Беларуси 2 22.01.2026, 9:46

К чему готовиться тем, кому идти в армию?

В конце ноября в Беларуси закончился осенний призыв на срочную военную службу. Юристы сервиса povestka.pro проанализировали, как он проходил, и заметили несколько особенностей. Специалисты предполагают, что некоторые из этих нововведений в будущем могут прописать в законе. «Зеркало» узнало, о чем речь, и к чему готовиться молодым людям, которым весной идти в армию.

Собеседница издания — представительница сервиса povestka.pro Ольга — юристка с восьмилетним стажем.

По словам Ольги, хоть это и звучит странно, но некоторым военнообязанным с категорией годности НГМ во время осеннего призыва не выдали военные билеты. Вместо них парни получили «временные удостоверения, выданные взамен военного билета». Такой документ оказался примерно у 20% «энгээмников», которые обратились в povestka.pro. В основном это парни из Могилевской и Гомельской областей.

Категория годности «НГМ» обозначает, что молодой человек «негоден к военной службе в мирное время, ограниченно годен к военной службе в военное время». Такие люди получают освобождение от призыва на срочную военную службу, службу в резерве, их зачисляют в запас Вооруженных сил. Однако не менее чем раз в три года им назначают медицинское переосвидетельствование, так как ситуация со здоровьем может меняться.

— Обычно временные удостоверения выдают в случае утери или порчи документов воинского учета, чтобы [человек мог] подтвердить статус военнообязанного. В [справках, которые получали молодые люди осенью], указаны ФИО, дата рождения и другие персональные данные и сведения о здоровье. Здесь же было сказано, что человек принят «на временный учет запаса», а также указан срок действия документа, — рассказывает собеседница. — В конце прошлого призыва (речь о весеннем призыве 2025-го. — Прим. ред.) буквально пять-десять юношей сообщали нам, что такие справки получили. Но им говорили: «У нас закончились военные билеты, поэтому мы даем вам временное удостоверение. Через месяц придите, распечатаем «книжечки» и отдадим». И действительно давали.

В этом призыве, отмечает собеседница, ситуация чуть изменилась. Некоторым из их клиентов в военкоматах объясняли: теперь «военник» выдают только тем парням с НГМ, для кого не предусмотрено медицинское переосвидетельствование. Остальным его обещают только после прохождения новой медкомиссии.

— Что самое важное, внизу этого временного удостоверения указано число, до которого оно действительно (совпадает со сроком медицинского переосвидетельствования. — Прим. ред.). Это значит, что на следующий день после этой даты данная справка превращается в тыкву, и ты с ней ничего не сделаешь. С «военником» такого нет, он бессрочный, — говорит Ольга и объясняет, в чем тут сложность ситуации. — Военный билет у мужчин часто спрашивают. Например, при трудоустройстве, оформлении кредита, получении паспорта, смене прав. Это важный для жизни документ.

Собеседница отмечает, что в законах это нововведение не прописано.

— На мой взгляд, военкоматы просто начали опробовать этот документ потихонечку. А в следующем призыве или через один официально о нем заявят, — предполагает она.

«Может, перестраховываются или думают, что кто-то что-то придумывает»

Это не все особенности, которые юристы povestka.pro заметили во время осеннего призыва-2025. Есть еще три, и они касаются парней с НГМ, а также с категорией ВН, то есть временно негодных.

Категория годности «ВН» обозначает, что военнообязанного по состоянию здоровья признали временно негодным к военной службе и службе в резерве. Отсрочку от армии таким парням дают на год.

О чем речь? В некоторых статьях расписания болезней указано, что призывник должен подтвердить диагноз в условиях стационара.

— Вообще это обязательное требование. Однако, по нашим наблюдениям, раньше кого-то клали в больницу, а кому-то давали военник только на основании выписки [из поликлиники] и истории болезни. Почему? Может, мест не было, и на это закрывали глаза. В процентном соотношении это было примерно 50 на 50. Этой осенью ситуация ужесточилась и стала уже 80 на 20 в сторону того, что в больницу все-таки положат, — делится наблюдениями Ольга и рассуждает о возможной причине изменения. — Думаю, логика такая: военкоматы начали переживать, что призывники могут не совсем законно получать те или иные диагнозы для военного билета. И для этого стали серьезнее относиться к стационарам и отправлять туда юношей. Ведь когда 24/7 ты находишься под наблюдением врачей, симулировать не получится.

Следующее изменение, на которое обратила внимание Ольга и ее коллеги, — это появление актов — документов, где врач из обычной выписки из поликлиники переписывает название заболевания, по которому положены НГМ или ВН. Юноши, получившие такие категории, рассказали povestka.pro, что в военкомате их попросили такие акты принести.

— Зачем это? Вообще непонятно. Это просто дополнительная бумага, — говорит собеседница. — Но в военкомате четко дают понять: «Никакого НГМ без акта не будет». Мне видится, что они эту историю ввели для того, чтобы врач, глядя на диагнозы и их переписывая, ловил себя на мысли: «Это для военкомата». И возможно лишний раз подумал, действительно ли у человека есть эти проблемы со здоровьем.

И последний момент, который удивил собеседницу в этот призыв, — это то, что некоторым парням, которым по диагнозу полагается НГМ, стали давать ВН. Касалось это ребят с диагнозами, которые относятся к пункту «в» ст. 13, 42 и 43 расписания болезней. Например, болезни эндокринной системы, проблемы с сердцем и давлением.

— Зачем это, непонятно. Может, перестраховываются или думают, что кто-то что-то придумывает. Но некоторым ребятам стали говорить: «Походи полечить полгода. Если потом придешь и будет то же самое, вопросов нет, дадим НГМ», — рассказывает собеседница. — Мы пробовали даже обжаловать такие решения. Ответы получали завуалированные, но суть их такая: вышестоящие военкоматы соглашаются с нижестоящими.

«Вероятно, парней у них не так много, как казалось»

Для чего вводят эти новшества? По мнению собеседницы, причины те же, что и у изменений в указе № 200, по которому мужчинам от 18 до 27 лет, чтобы получить паспорт или права, придется предоставить справку из военкомата. Первая — облегчить работу военкоматов. Вторая — закрыть одну из лазеек для части призывников, которые пытаются откосить от службы.

— Немало ребят, которые получали военный билет с переосвидетельствованием, не являлись на него или избегали вручения повестки. Логика их действий была такая: «Уголовки» за неявку на переосвидетельствование нет, «административку», если дадут, оплачу. Это лучше, чем служить». Военкоматам, видимо, это не понравилось, и они решили сделать так, чтобы «энгээмщики» сами к ним на переосвидетельствование приходили, — предполагает юристка. — Еще один интересный момент, который мы заметили. Во время прошлого осеннего призыва (речь о 2024 годе. — Прим. ред.) нам поступала информация, что уже 5 ноября (примерно за месяц до его окончания) во многих военкоматах юношам сообщали: «Приходи в марте, сейчас мест нет». Похожая ситуация была и весной. Теперь же, насколько мы знаем, отправки были еще как минимум 17 ноября. Вероятно, парней у них не так много, как казалось. В любом случае, и этот факт, и изменения в указе № 200 показывают: люди военкоматам нужны.

Кроме того, предполагает экспертка, причиной нововведений может быть желание военкоматов переосвидетельствовать как можно больше мужчин до 27 лет. Ведь после изменений, которые в 2023 году внесли в расписание болезней, значительная часть из них может быть годна к службе.

— А также таких мужчин до 40–50 лет смогут призывать на сборы (в зависимости от разряда), — отмечает Ольга. — В чем причина спешки? После наступления 27-летнего возраста данная категория граждан (речь об НГМ. — Прим. ред.) не подлежит обязательному освидетельствованию.

