30 апреля 2026, четверг, 16:58
  • 22.01.2026, 9:59
«Это стратегический провал Путина»

Президент Финляндии вынес приговор экономике РФ в Давосе.

Сейчас российская экономика находится на грани: если учитывать показатели за первые две недели, то уровень инфляции достиг 30%. Кроме того, процентные ставки находятся на уровне 16%.

На это обратил внимание президент Финляндии Александр Стубб в среду, 21 января. Детали он рассказал во время выступления на панельной дискуссии «Может ли Европа защитить себя?» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, передает «24 Канал».

По мнению политика, Владимир Путин потерпел «стратегический провал» из-за начатой войны. И хотя стране-агрессору удалось захватить около 20% территории Украины, во время боевых действий в рядах оккупантов пострадал миллион человек – они погибли или получили ранения.

Кроме того, имперская Россия потеряла часть своей сферы влияния, поскольку страны Центральной Азии и Южного Кавказа отдаляются от нее.

«Нулевой рост. Отсутствие резервов. Неспособность платить солдатам, когда закончится война», – описал Стубб экономику страны-агрессора.

По его мнению, диктатор не желает останавливать войну против Украины из-за того, что «не может себе этого позволить», однако Европа способна защищать себя. За последние четыре года агрессор якобы:

увеличил размер НАТО;

сделал Украину европейской;

увеличил оборонные бюджеты европейских государств.

«Посмотрим на дела в перспективе... За последние четыре года они (россияне – «24 Канал») не были способны продвинуться, насколько рассчитывали», – подытожил Стубб.

