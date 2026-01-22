Джефф Безос бросает вызов Илону Маску в космосе 3 22.01.2026, 12:25

Джефф Безос

Фото: Getty Images

Компания Blue Origin главы Amazon объявила о создании сети из 5408 спутников.

Компания Blue Origin, основанная Джеффом Безосом, объявила о запуске масштабного спутникового интернет-проекта TeraWave, который должен составить конкуренцию системе Starlink Илона Маска. Развертывание сети запланировано к концу 2027 года, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Проект предусматривает вывод на орбиту более 5400 спутников и ориентирован прежде всего на клиентов с высокими требованиями к передаче данных — дата-центры, крупные корпорации и государственные структуры, включая сектор национальной безопасности. В компании заявляют, что TeraWave обеспечит высокие скорости передачи данных, высокую стабильность и быструю масштабируемость.

Сеть будет состоять из 5280 спутников на низкой околоземной орбите и 128 мощных спутников на средней орбите. Последние, по данным Blue Origin, смогут передавать данные со скоростью до 6 терабит в секунду, выступая в роли «орбитального магистрального моста» с использованием лазерной связи. Низкоорбитальные аппараты обеспечат скорость до 144 гигабит в секунду.

Хотя проект уступает Starlink по количеству спутников — у SpaceX их уже более 9 500, — Blue Origin делает ставку на премиальный сегмент рынка, в отличие от Starlink, ориентированного на массового пользователя.

