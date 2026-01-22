Назначены новый посол Беларуси в России и министр финансов

Назначены новый посол Беларуси в России и министр финансов4
- 22.01.2026, 12:53
Экс-посла в РФ отправили руководить Витебской областью.
Лукашенко назначил нового посла Беларуси в России. Им стал Юрий Селиверстов, который до этого занимал пост министра финансов. На место министра финансов назначен Владислав Татаринович, ранее занимавший должность заместителя председателя так называемого совета республика.
Юрий Селиверстов одновременно будет представлять Беларусь в интеграционных структурах и получит полномочия заместителя премьер-министра.
Напомним, что предыдущим послом Беларуси в РФ с июня 2024 года был Александр Рогожник, который 15 января был назначен председателем Витебского облисполкома.