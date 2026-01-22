30 апреля 2026, четверг, 17:03
Назначены новый посол Беларуси в России и министр финансов

  22.01.2026, 12:53
Юрий Селиверстов

Экс-посла в РФ отправили руководить Витебской областью.

Лукашенко назначил нового посла Беларуси в России. Им стал Юрий Селиверстов, который до этого занимал пост министра финансов. На место министра финансов назначен Владислав Татаринович, ранее занимавший должность заместителя председателя так называемого совета республика.

Юрий Селиверстов одновременно будет представлять Беларусь в интеграционных структурах и получит полномочия заместителя премьер-министра.

Напомним, что предыдущим послом Беларуси в РФ с июня 2024 года был Александр Рогожник, который 15 января был назначен председателем Витебского облисполкома.

популярное за неделю

Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко
Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко