Сегодня — годовщина начала восстания Кастуся Калиновского 6 22.01.2026, 13:05

22 января 1863 года Центральный национальный комитет дал сигнал к борьбе с Российской империей.

22 января 1863 года Центральный национальный комитет в Варшаве начал восстание против русского царизма. К нему присоединились повстанцы Беларуси и Литвы под руководством Кастуся Калиновского.

Первые повстанческие отряды были созданы на территории западных уездов Беларуси еще в конце января, а на остальной территории - в марте - апреле 1863 года. Они формировались из мелкой шляхты, офицеров, ремесленников, студентов, гимназистов старших классов, крестьян. Отряды повстанцев, которые возглавляли Валерий Врублевский, Феликс Рожанский (Гродненская губерния), Зигмунд Сераковский, Антанас Мацкявичус (Ковенская губерния), Антон Трусов (Минская губерния), Людвиг Звеждовский (Могилевская губерния), Максимилиан Черняк (Виленская губерния), стремились приобщить к восстанию как можно больше крестьян, пытались реализовать аграрную программу.

Руководители восстания, особенно Кастусь Калиновский, намеревались распространить восстание на балтийские и русские губернии. Для этого предусматривалось создание новых отрядов - в Латвии и Эстонии.

На помощь Звеждовскому из Петербурга и Москвы прибыли офицеры Буделович, Жебровский и другие с целью распространения восстания на Смоленск и Москву.

Российские власти применили чрезвычайные меры для подавления восстания. Количество солдат на охваченных им территориях было увеличено. В Беларусь, Литву и Польшу перебрасывались войска из центральных областей империи. За выдачу повстанцев были объявлены награды. Те деревни, которые оказывали помощь повстанцам, полностью сжигались, имущество распродавалась с аукционов, а жители направлялись на поселение в центральные регионы России либо в Сибирь. Благодаря репрессиям, властям удалось подавить восстание.

28 августа Польское национальное правительство отдало приказ об остановке военных действий.

Вооруженная борьба в Беларуси продолжалась еще почти год. Летом 1864 года была ликвидирована последняя революционная организация в Новогрудском уезде.

Участники восстания подвергались беспощадным репрессиям. Их усадьбы разрушались, имущество конфисковывалось. Более сотни повстанцев были казнены, 800 сосланы на каторгу, около 12,5 тысяч человек выселены, в том числе 500 - в Сибирь.

Тем не менее, восстание вынудило царское правительство пойти на более выгодные условия проведения крестьянской реформы в Польше, Беларуси и Литве. Восстание оказало большое влияние и на оживление революционного движения как в Российской империи, так и в Западной Европе, а также на рост национального самосознания белорусов, литовцев и поляков.

