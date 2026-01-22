Apple разрабатывает ИИ-брелок с камерами и микрофоном 2 22.01.2026, 20:10

2,572

Что известно.

Apple разрабатывает компактное носимое устройство с функциями искусственного интеллекта. Проект находится на ранней стадии, и компания может отказаться от его реализации, сообщает The Information.

Как уточняют источники издания, устройство по габаритам сопоставимо с AirTag, однако будет иметь более массивный корпус. Предполагаемая конфигурация включает микрофон, динамик, две камеры и поддержку беспроводной зарядки. Потенциальное назначение гаджета и сценарии его использования пока неизвестны.

Ряд профильных ресурсов, включая MacRumors, допускают, что вычислительной и интерфейсной основой устройства станет обновленная версия Siri. Ранее обозреватель Bloomberg Марк Гурман сообщал, что Apple планирует к концу 2026 года трансформировать Siri в полноценного чат-бота с возможностями генерации текстов и изображений, анализа файлов и персональных данных, управления приложениями и интернет-поиска.

В компании также заявляли, что обновленная Siri будет работать на базе моделей Google Gemini. По данным Гурмана, партнерство с Google может обходиться Apple примерно в $1 млрд в год. Потенциальное ИИ-устройство, если проект будет доведен до релиза, может стать новым элементом экосистемы компании и усилить ее позиции в конкуренции с другими игроками рынка генеративного ИИ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com