Илон Маск: ИИ будет умнее всего человечества

Илон Маск: ИИ будет умнее всего человечества12
- 22.01.2026, 22:01
Бизнесмен заявил, что уже к концу этого года ИИ будет умнее любого человека.
Искусственный интеллект (ИИ), превосходящий по уровню разума все человечество, может появиться уже к 2031 году. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск, выступая на технологическом форуме.
По словам Маска, первые системы ИИ, способные превзойти отдельного человека, появятся уже в конце 2026-го или в 2027 году.
«Полагаю, что мы получим ИИ, который умнее любого человека, уже к концу этого года или не позднее следующего года. Затем, возможно, к 2030 или 2031 году, то есть через пять лет, ИИ будет умнее всего человечества», — заявил основатель компаний SpaceX и Tesla.