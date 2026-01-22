30 апреля 2026, четверг, 17:11
Илон Маск: ИИ будет умнее всего человечества

12
  • 22.01.2026, 22:01
  • 3,848
Бизнесмен заявил, что уже к концу этого года ИИ будет умнее любого человека.

Искусственный интеллект (ИИ), превосходящий по уровню разума все человечество, может появиться уже к 2031 году. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск, выступая на технологическом форуме.

По словам Маска, первые системы ИИ, способные превзойти отдельного человека, появятся уже в конце 2026-го или в 2027 году.

«Полагаю, что мы получим ИИ, который умнее любого человека, уже к концу этого года или не позднее следующего года. Затем, возможно, к 2030 или 2031 году, то есть через пять лет, ИИ будет умнее всего человечества», — заявил основатель компаний SpaceX и Tesla.

