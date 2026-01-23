Посольство Польши в Минске рассказало, как подать заявление на продление карты поляка 1 23.01.2026, 11:49

Записываться заранее не нужно.

С февраля 2026 года консульский отдел посольства Польши в Минске будет принимать заявления на продление карты поляка каждый первый понедельник месяца с 10:00 до 11:00. Записываться заранее не нужно.

В те же сроки будут принимать заявления на продление срока действия карт поляка и выдачу дубликатов, а также на изменение данных владельцев этих документов.

Для желающих продлить действие карты поляка в связи с наступлением совершеннолетия, будет действовать другой порядок. Они должны записаться на прием по электронной почте minsk.wk.karta@msz.gov.pl. В письме нужно указать имя, фамилию, дату рождения, срок действия карты и адрес регистрации на территории Минского консульского округа (это Витебская, Гомельская, Минская, Могилевская области и Минск). В заголовке письма следует написать «Karta Polaka_przedłużenie_pełnoletniość».

