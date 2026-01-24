Более 370 дронов и 21 ракета: Зеленский раскрыл детали массированной ночной атаки РФ

Более 370 дронов и 21 ракета: Зеленский раскрыл детали массированной ночной атаки РФ5
- 24.01.2026, 11:00
Россияне ночью в очередной раз атаковали Украину, запустив 370 ударных дронов и 21 ракету различных типов, под вражеским ударом оказались Киев и область, Сумская, Харьковская, Черниговская области.
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ночную вражескую атаку.
Как отметил украинской президент, в Харькове повреждены роддом, общежитие, где проживали переселенцы, медицинский колледж и жилые дома, известно о десятках раненых, среди них есть ребенок.
В Киеве и области главной мишенью для россиян была энергетика. Также известно об одном погибшем человеке.
Президент Украины также подчеркнул важность поставок ПВО, чтобы Украина могла отвечать на эти удары.
- Рассчитываем на реакцию и помощь всех наших партнеров. Каждая ракета для Patriot, NASAMS, всех других систем помогает защищать критическую инфраструктуру и пережить людям холод зимы. Обязательно должны реализовать все, о чем договорились с президентом Трампом в Давосе по ПВО, - подчеркнул президент Украины.