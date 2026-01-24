Один из телефонов Samsung получит экран, который избавит от защитных пленок и стекол 8 24.01.2026, 14:58

Другим нововведением должна стать защита от подглядываний.

Galaxy S26 Ultra, вероятно, сделает серьезный рывок в качестве экрана. По информации Ice Universe, Samsung тестирует новое поколение Gorilla Glass, которое избавит пользователей от необходимости клеить пленки и защитные стекла.

Новое стекло объединит усовершенствованное антибликовое покрытие и технологию CoE с отказом от поляризатора. Такое сочетание позволит повысить яркость дисплея и заметно снизить количество отражений, одновременно увеличив общую прочность экрана.

Кроме того, новое стекло станет основой для технологии Privacy Display, которая блокирует изображение под определенными углам. Она фактически заменит антишпионские пленки, ограничивая углы обзора экрана для тех, кто смотрит на него сбоку.

Инсайдеры также утверждают, что S26 Ultra получит OLED-матрицу M14 – она придет на смену M13, которая используется в S24 и S25. Яркость вырастет, а энергопотребление – уменьшится.

Презентация флагманской серии Galaxy S26 запланирована на 26 февраля.

