Поселение на реке Менка начало развиваться в первом десятилетии 10-го века 7 24.01.2026, 16:35

Белорусские учёные построили хронологию годовых колец дуба MNK01, которая охватывает 170 лет — период с 828 по 997 год. Дерево было обнаружено во время раскопок тысячелетней стены древнего Минска, которая стояла на реке Менке.

Дендрохронологический анализ выявил «продолжительный период снижения синхронности роста среди деревьев, который длился приблизительно с 910 по 980-е годы». Про это пишет канал «De facto. Беларуская навука».

«Наличие асинхронных резких изменений роста и повреждений, которые возникают на разных деревьях в разное время на протяжении этого интервала, свидетельствует о влиянии деятельности человека на лес. Эти закономерности могут свидетельствовать о том, что поселение на реке Менка начало развиваться в первом десятилетии X столетия», — пришли к выводу учёные.

О своём открытии группа белорусских учёных — Максим Ярмохин, Виталий Моцный, Виталий Лукин, Александр Пугачевский, Андрей Войцехович — пишет в новом номере журнала Dendrochronologia.

Благодаря дендрохронологическому анализу ранее стало известно, что дубы для постройки городища на Менке были срублены между второй половины 997 года и ранней весной 998 года.

