Зеленский рассказал, о чем договорились на переговорах в Абу-Даби

Зеленский рассказал, о чем договорились на переговорах в Абу-Даби22
- 24.01.2026, 18:06
Новые встречи могут пройти на следующей неделе.
Владимир Зеленский назвал конструктивными двухдневные трехсторонние переговоры Украины, России и США, завершившиеся 24 января в Абу-Даби (ОАЭ). Он рассказал, какие вопросы обсуждались на встрече.
«Был доклад нашей делегации: встречи в Эмиратах завершились. И это первый такой формат за довольно долгое время — двухдневные трехсторонние встречи. Многое успели обсудить, и важно, что разговоры были конструктивными», — сообщил президент Украины.
По словам политика, главный вопрос, который обсуждали стороны, — возможные параметры окончания войны.
«Очень ценю, что есть понимание необходимости американского мониторинга и контроля за процессом окончания войны и соблюдением реальной безопасности. Американская сторона поднимала вопрос возможных форматов закрепления параметров окончания войны и необходимых для этого условий безопасности», — добавил Зеленский.
Он отметил, что все стороны договорились доложить в своих столицах по каждому из аспектов переговоров и согласовать с лидерами дальнейшие шаги. Военные определили перечень вопросов для возможной следующей встречи.
«При условии готовности двигаться дальше — а Украина готова — состоятся следующие встречи, и потенциально уже на следующей неделе», — заявил украинский лидер.
Напомним, в Абу-Даби 24 января завершились двухдневные переговоры между Украиной, Россией и США. Они проходили в закрытом режиме.
Уже после первого раунда, 23 января, высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что встреча была продуктивной.