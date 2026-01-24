Зеленский рассказал, о чем договорились на переговорах в Абу-Даби 22 24.01.2026, 18:06

Новые встречи могут пройти на следующей неделе.

Владимир Зеленский назвал конструктивными двухдневные трехсторонние переговоры Украины, России и США, завершившиеся 24 января в Абу-Даби (ОАЭ). Он рассказал, какие вопросы обсуждались на встрече.

«Был доклад нашей делегации: встречи в Эмиратах завершились. И это первый такой формат за довольно долгое время — двухдневные трехсторонние встречи. Многое успели обсудить, и важно, что разговоры были конструктивными», — сообщил президент Украины.

По словам политика, главный вопрос, который обсуждали стороны, — возможные параметры окончания войны.

«Очень ценю, что есть понимание необходимости американского мониторинга и контроля за процессом окончания войны и соблюдением реальной безопасности. Американская сторона поднимала вопрос возможных форматов закрепления параметров окончания войны и необходимых для этого условий безопасности», — добавил Зеленский.

Он отметил, что все стороны договорились доложить в своих столицах по каждому из аспектов переговоров и согласовать с лидерами дальнейшие шаги. Военные определили перечень вопросов для возможной следующей встречи.

«При условии готовности двигаться дальше — а Украина готова — состоятся следующие встречи, и потенциально уже на следующей неделе», — заявил украинский лидер.

Напомним, в Абу-Даби 24 января завершились двухдневные переговоры между Украиной, Россией и США. Они проходили в закрытом режиме.

Уже после первого раунда, 23 января, высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что встреча была продуктивной.

