При захвате Мадуро США применили секретное оружие под названием «дезориентатор»9
- 24.01.2026, 19:57
Трамп раскрыл подробности.
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе секретной операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро американские военные применили новое засекреченное оружие, которое он назвал Discombobulator — «дезориентатор».
Глава Белого дома в интервью газете The Post, прокомментировал рейд, состоявшийся 3 января в Каракасе. По словам Трампа, именно оружие «дезориентатор» сыграло ключевую роль в операции, позволив американским силам нейтрализовать системы обороны режима Мадуро без потерь со стороны США.
«Дезориентатор. Мне не разрешают об этом говорить», — заявил Трамп в Овальном кабинете, добавив, что с удовольствием рассказал бы больше, если бы это было возможно.
При этом он подтвердил, что когда американские вертолеты вошли в столицу Венесуэлы с целью арестовать Николаса Мадуро и его супругу Силию Флоресоружие, секретное оружие действительно применялось.
Президент США также утверждает, что Discombobulator полностью вывел из строя оборонительное оборудование венесуэльских сил.
«Они так и не смогли запустить свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты, но они не смогли запустить ни одной. Мы прилетели, они нажали на кнопки, но ничего не сработало», — рассказал Трамп.
Американские журналисты отметили, что высказывания президента прозвучали на фоне сообщений о том, что администрация Байдена ранее приобрела импульсное энергетическое оружие, которое, по предположениям, могло быть связано с так называемым «гаванским синдромом».
Применение «Дезориентатора»: что говорят свидетели
Между тем очевидцы событий в Каракасе рассказывали о странных симптомах у охраны Мадуро. По их словам, у бойцов внезапно отключились радиолокационные системы, после чего над позициями появились многочисленные дроны, а затем — восемь вертолетов с американскими военными.
Один из бывших охранников Мадуро сообщил, что в определенный момент было применено нечто, напоминающее мощную звуковую волну. А затем у военных началось кровотечение.
«Это было похоже на очень интенсивную звуковую волну. Вдруг я почувствовал, как будто моя голова взрывается изнутри», свидетель. У всех нас пошла кровь из носа. Некоторые рвали кровью. Мы упали на землю, не в силах пошевелиться. Мы даже не могли встать после этого звукового оружия — или чего бы то ни было», — рассказал один из очевидцев.