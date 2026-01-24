ВСУ и Бундесвер станут первыми армиями мира, где солдат будут кормить роботы

ВСУ и Бундесвер станут первыми армиями мира, где солдат будут кормить роботы9
- 24.01.2026, 20:41
Компания-разработчик уже заключила контракты.
В Германии создали роботизированную систему с искусственным интеллектом, предназначенную для приготовления и раздачи еды на военных базах. Компания-разработчик Circus Defence уже заключила контракты на поставку таких систем не только Бундесверу, но и Вооруженным силам Украины.
Так, еще в декабре компания сообщила, что заключила соглашение с 3-м армейским корпусом ВСУ о развертывании 25 автономных роботизированных систем CA-1 для «тактического снабжения питанием» на учебных базах 3-й штурмовой бригады.
В пресс-релизе отмечалось, что это первый в мире проект развертывания ИИ-систем тылового обеспечения войск в условиях активных боевых действий.
На днях Circus Defence сообщила, что заключила контракт на поставку аналогичных роботизированных кухонь еще и немецкой армии.
В компании отметили, что благодаря этой роботизированной системе можно организовать полноценное круглосуточное питание для солдат, независимо от часов их дежурства или времени возвращения с учений и операций.
Сайт Circus Defence описывает систему CA-1 как робокухню, способную в автономном режиме готовить свежие блюда в соответствии с запросом, сокращая потребность в кухонном персонале на 95%.
Робокухню достаточно загрузить необходимыми ингредиентами, и дальше она сама все приготовит и помоет кухонные принадлежности. Время приготовления блюда составляет от трех до четырех минут. Из одного полного комплекта продуктов CA-1 способна приготовить до 500 порций.