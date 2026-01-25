Против Meta подали международный иск

Против Meta подали международный иск5
- 25.01.2026, 10:09
Компанию обвинили в доступе к частным сообщениям WhatsApp.
Международная группа истцов подала в суд США на компанию Meta Platforms, Inc., обвиняя ее в распространении ложной информации о конфиденциальности и безопасности WhatsApp.
Об этом сообщает Bloomberg.
Истцы утверждают, что несмотря на заявления компании о конечном шифровании (end-to-end), которое якобы делает сообщения доступными только отправителю и получателю, Meta сохраняет, анализирует и имеет доступ почти ко всем частным чатам пользователей. По данным иска, компания и ее руководство якобы мошенническим образом вводят в заблуждение миллиарды пользователей WhatsApp в мире.
Иск был подан в пятницу в Окружной суд США в Сан-Франциско. В группу истцов вошли граждане Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и Южной Африки. Юристы требуют признать дело коллективным иском.
В Meta заявили, что иск является «безосновательным» и пообещали добиваться санкций против адвокатов истцов. Представитель компании Энди Стоун подчеркнул:
«Любые утверждения о том, что сообщения WhatsApp не зашифрованы, категорически ложные. WhatsApp использует end-to-end шифрование по протоколу Signal уже десять лет. Этот иск - выдумка», - сказал он.
Иск также ссылается на информацию от разоблачителей, которые выяснили якобы нарушения, однако конкретные лица не раскрываются. Адвокаты истцов пока воздерживаются от комментариев.