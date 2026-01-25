2 мая 2026, суббота, 16:27
Япония испытала космическую солнечную энергетику в действии

  25.01.2026, 14:19
Япония испытала космическую солнечную энергетику в действии

Суть технологии простая, но революционная.

Япония продемонстрировала успешное применение технологии космической солнечной энергетики (Space-Based Solar Power, SBSP) в рамках проекта OHISAMA, показав, что будущее энергетики может быть буквально в космосе, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Суть технологии простая, но революционная, массивные солнечные панели устанавливаются на орбите Земли, где они собирают солнечную энергию круглосуточно и независимо от погодных условий. Энергия затем передается на Землю в виде микроволнового излучения, где она преобразуется в электричество для использования на объектах инфраструктуры, промышленных предприятий или жилых зданий.

Ключевое преимущество космической солнечной энергетики — отсутствие перебоев в подаче энергии. В отличие от традиционных наземных солнечных электростанций, которые зависят от солнечного света и времени суток, SBSP обеспечивает постоянный поток электроэнергии.

Проект OHISAMA успешно продемонстрировал возможность передачи энергии с небольшого спутника на Землю, подтвердив практическую реализуемость концепции. Это открывает новые возможности для снабжения отдаленных объектов энергией, включая военные базы и исследовательские станции, независимо от наличия наземной инфраструктуры.

Эксперты отмечают, что масштабирование этой технологии может стать прорывом в энергетическом секторе, позволяя создавать практически беспрерывные источники возобновляемой энергии и снижать зависимость от ископаемых ресурсов.

