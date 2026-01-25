Тепленькая не пошла 4 Алексей Мазартов, «Белорусы и рынок»

25.01.2026, 14:28

Почему в Минске пропало отопление.

В понедельник 19 января в результате аварии на тепломагистрали без горячей воды и тепла остались пять районов Минска. Аварии произошло не из-за вражеских дронов, а из-за изношенности теплосетей. Через день последствия аварии устранили, но осадочек остался.

«При температуре воздуха минус 21 градус на одной из магистралей, питающих Минск теплом от ТЭЦ-4, был поврежден компенсатор диаметром 1200 мм. В результате нарушено теплоснабжение более 3 тыс. домов», - рассказал министр энергетики Денис Мороз.

К вечеру аварию устранили. Правда не везде и не сразу. Но за несколько дней жизнь в общем-то наладилась. Однако, осадочек, как говорится, остался. Потому что аварии – это, конечно, дело житейское. Аварии случаются. Но проблема в том, что в последнее время коммунальные аварии в Беларуси случаются гораздо чаще, чем раньше.

И причина очень простая. Потому что инфраструктура, теплосети изнашиваются, а денег на то, чтобы все это вовремя чинить, а еще важнее - вовремя профилактировать, не хватает.

Можно спросить, а как же белорусские власти справлялись раньше? Ответ простой: а никак. В смысле они справлялись не сами. Им очень сильно помогали. До 2020 года международные финансовые институты выделяли десятки и даже сотни миллионов долларов на нужды как раз белорусского ЖКХ.

В 2019 году Европейский банк реконструкции и развития выделил Беларуси кредитов на 390 миллионов евро. Из них 27 миллионов пошло на модернизацию канализационно-очистных сооружений в Клецке, Любани, Фаниполе и еще нескольких белорусских городах. 15,5 миллионов банк выделил на обеспечение доступа к чистой питьевой воде в Витебской области.

В 2018 году банк вложил в белорусскую экономику 360 миллионов евро, из которых, 84 миллиона пошли как раз Минскводоканалу. В первой половине 2020 года инвестиции банка составили 160 миллионов евро.

И этот банк был же не единственным. Например, в 2017 году Международный банк реконструкции и развития выдал 100 миллионов долларов на модернизацию котельных.

Все примеры, на самом деле, невозможно перечислять. Десятки, если не сотни отдельных проектов на сотни миллионов долларов. Так что до 2020 года белорусская система ЖКХ получала стабильное внешнее финансирование. Которое позволяло белорусским властям поддерживать определенный уровень социальных стандартов. За эти западные деньги еще и дороги ремонтировали, и мосты строили.

О том, что эти стандарты поддерживаются за чужие деньги, власти как-то вот не вспоминали. Зато говорили: смотрите какие мы молодцы, мы делаем вам хорошо.

А после 2020 года белорусские власти со всеми поссорились и вот этот постоянный приток денег закончился. Соответственно, ремонты и профилактика стали не такими регулярными, какими были раньше. А если трубы не чинить, то они в конце концов сломаются. И чем больше времени проходит, тем чаще эти аварии будут случаться.

Но власти нашли выход. Если мы не можем обеспечить вам прежний уровень социальных стандартов, то надо что сделать? Надо просто понизить социальные стандарты.

«Ну если бы не 90 градусов вода в трубах, а 80 и давление поменьше, - немножко прохладнее было бы в комнате. Не 25, а 20 градусов. Достаточно в доме», - сказал Лукашенко в день аварии.

Министерство энергетики, естественно, сразу взяло под козырек. Так что, вот эта локальная авария имела глобальные последствия. В домах всех белорусов станет холоднее.

Ну а чтобы белорусам было не так обидно, Лукашенко в тот самый день, когда половина Минска сидела без тепла, рассуждал о том, как Европа замерзает без российского газа.

