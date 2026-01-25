На Комаровке появился «золотой» чеснок

А голубика стоит около 95 рублей за кг.

Обзор цен на овощи, фрукты и ягоды, которые продают на столичной Комаровке, подготовило агентство «Минск-Новости».

Фруктовые ряды в январе выглядят ярко и контрастно. Первое, что бросается в глаза, — лимоны, выстроившиеся аккуратными горками. Самые бюджетные можно найти по 3,50 рубля за килограмм, однако рядом встречаются ценники в 12 и даже 35 рублей. Цена, как поясняют продавцы, зависит от сорта, страны происхождения и внешнего вида плодов.

Цитрусовые в целом остаются одним из самых популярных зимних товаров. Апельсины стоят в среднем около 12 рублей за килограмм, грейпфруты — 12−15 рублей, а мандарины представлены в особенно широком диапазоне — от 5,90 до 25 рублей.

Отдельного внимания заслуживает киви — один из немногих фруктов, который зимой стабильно сохраняет высокую пищевую ценность. Его можно купить как за 3,50 рубля, так и за 20 рублей за килограмм.

Гранаты на прилавках стоят от 8,90 рублей за килограмм. Хурма, несмотря на то что ее сезон постепенно подходит к концу, все еще пользуется спросом и стоит в среднем 15−35 рублей. Ананасы можно найти по цене от 7,90 рубля, виноград продается в среднем за 15−20 рублей.

Ягодная категория зимой представлена скорее как дополнение к рациону. Клубника стоит от 30 до 65 рублей за килограмм, голубика — около 95 рублей.

Банан остается одним из самых доступных фруктов — около 5−6 рублей за килограмм. Яблоки продают по 4−8 рублей, груши — от 4,50 до 25 рублей.

Болгарский перец по цене 5,90−12,90 рубля за килограмм. Капусту отдают за 1,29−3 рубля за кг, картофель стоит от 1,49 до 3 рублей. Морковь обойдется примерно в 2 рубля за килограмм, свекла — от 0,99 до 3,50 рубля. Репчатый лук — в 1,99−3,50 рубля, салатный значительно дороже — от 6 до 25 рублей. Чеснок, стоимость которого держится на уровне 18−20 рублей за килограмм, стабильно пользуется спросом.

Цена на огурцы находится в диапазоне от 3,90 до 25 рублей, на томаты — от 6,90 до 25, на черри — до 35 рублей. Баклажаны и кабачки стоят 5,90−14,90 рубля, редис по цене 7−10 рублей дополняет рацион клетчаткой и микроэлементами. Зелень продают от 1,50 за 100 грамм.

