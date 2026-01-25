закрыть
2 мая 2026, суббота, 21:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Еще одного пропавшего 40-летнего минчанина нашли мертвым

4
  • 25.01.2026, 20:51
  • 20,340
Еще одного пропавшего 40-летнего минчанина нашли мертвым

Он числился в розыске как пропавший без вести с 23 января.

24 января поисково-спасательный отряд «Ангел» разместил ориентировку на минчанина Алексея Далинина. Он числился в розыске как пропавший без вести с 23 января — последний раз его предположительно видели в районе столичной улицы Филимонова.

Сегодня, 25 января, стало известно, что его нашли мертвым.

Это уже второй за сегодняшний день такой случай. С 20 января числился пропавшим без вести 40-летний минчанин Александр Винцек. 25 января его также нашли мертвым, сообщил поисково-спасательный отряд «Ангел».

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

