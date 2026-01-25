Еще одного пропавшего 40-летнего минчанина нашли мертвым
- 25.01.2026, 20:51
- 20,340
Он числился в розыске как пропавший без вести с 23 января.
24 января поисково-спасательный отряд «Ангел» разместил ориентировку на минчанина Алексея Далинина. Он числился в розыске как пропавший без вести с 23 января — последний раз его предположительно видели в районе столичной улицы Филимонова.
Сегодня, 25 января, стало известно, что его нашли мертвым.
Это уже второй за сегодняшний день такой случай. С 20 января числился пропавшим без вести 40-летний минчанин Александр Винцек. 25 января его также нашли мертвым, сообщил поисково-спасательный отряд «Ангел».