В Беларуси снова дорожают некоторые сигареты 5 26.01.2026, 14:35

Уже с февраля.

Министерство по налогам и сборам Беларуси сообщило, что в феврале большинство сигарет будет продаваться по тем же ценам, что и в январе. Подорожание затронет лишь две марки — их стоимость увеличится сразу на 30 копеек.

Рост цен ожидается на следующие сигареты:

Vogue La Cigarette Lilas

(производитель/импортёр: ОАО «Гродненская табачная фабрика „Неман“», ООО «Табак-инвест», ООО «Сентони ПРО», государственное предприятие «Беларусьторг»)

Цена в январе — 7,40 BYN

Цена в феврале — 7,70 BYN

Vogue La Cigarette Menthe

(производитель/импортёр: ОАО «Гродненская табачная фабрика „Неман“», ООО «Табак-инвест», ООО «Сентони ПРО», государственное предприятие «Беларусьторг»)

Цена в январе — 7,40 BYN

Цена в феврале — 7,70 BYN

Напомним, с 1 января 2026 года в Беларуси произошло одно из самых масштабных повышений цен на табачные изделия: стоимость сигарет выросла от 10 копеек до 1,3 рубля сразу на 112 наименований.

