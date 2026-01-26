В Киеве появился Белорусский пункт несокрушимости

В Киеве появился Белорусский пункт несокрушимости3
- 26.01.2026, 14:51
В Киеве начал работу Белорусский пункт несокрушимости — большой брезентовый шатёр, где можно обогреться и получить базовую помощь во время отключений электроэнергии и отопления. Пункт организовали волонтёры центра «Сустрэча».
«Белорусы, вы крутые. Действительно. Я очень хорошо понимаю, что не все могут приехать физически. Но я вижу и чувствую, сколько людей нас поддержало — словом, делом, финансами и даже просто мыслями. И это имеет большое значение», — отметила представитель центра Елена Жаркевич.
По данным властей, из-за российских ударов по объектам энергетики более 800 тысяч абонентов в Киеве остаются без электричества, у многих отключено и отопление. В понедельник температура воздуха в городе опускается до –6 градусов.