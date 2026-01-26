Путин маниакально строит бункеры 6 26.01.2026, 14:53

14,972

Экс-депутат Госдумы РФ прямо назвала причину.

Российский диктатор Владимир Путин маниакально повышает уровень своей безопасности. Он строит бункеры везде, где есть такая возможность. Об этом во время чата на «Главреде» заявила экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова.

«Речь идет не об одном бункере Путина. Я уж не знаю, где его бункеров нет, ведь ими испещрен весь периметр. Он вырыл бункер даже под Константиновским дворцом, где большая вода, Балтика. Основной профиль Беглова – бункеры и тоннели. Только он мог заниматься обслуживанием бункеров там, где им не место, где их расположение противоречит природным условиям. Путин роет бункеры везде», - говорит Максакова.

Известно, что для строительства бункера на Алтае выводили широкополосные магистрали, бюджет километра которой составлял годовой бюджет всего края.

«Там открывали целые заводы, чтобы что-то произвести, что нужно для норы Путина», - говорит экс-депутат.

Максакова считает, что Путин боится ответа за то, что восстановил лабораторию ядов, которая была закрыта при Ельцине. Она утверждает, что диктатор постоянно занимался рецептами отравляющих веществ, массовыми убийства и нападениями на другие страны.

«Естественно, боится ответа и подозревает всех в том, что они тоже хотят убивать. Потому бункеры Путина есть на каждом шагу, под каждой его резиденцией. Но давайте не забывать про блестящую операцию, проведенную израильской армией против Насраллы ... Так что бункеры – не помеха, если мыслить и действовать креативно», - добавила Максакова.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com