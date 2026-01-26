Москва спешно выводит войска с ключевой базы в Сирии 9 26.01.2026, 15:02

Дамаск изгоняет российских военных из страны.

Москва теряет контроль над регионом, который использовала как плацдарм с 2019 года. Россия с утра начала передислокацию своих сил с военной базы в Камышлы — столице Сирийского Курдистана, пишет «Диалог.UA».

Об этом свидетельствуют видеокадры курдского телеканала K24, на которых видно, как личный состав, авиация и тяжёлая техника загружаются в транспортные самолёты и покидают аэродром.

Москву дожали и окончательно вытеснили из региона, где она с таким трудом закреплялась во время сирийской войны.

Речь идёт о базе, которую Москва использовала более 5 лет как ключевой форпост для контроля над северо-востоком Сирии. Через Камышлы проходили переброски войск, техники и вертолётов, а сама база играла важную роль в поддержании российского влияния в курдских районах. Сейчас российские военные фактически оставляют аэродром.

На кадрах видно, как технику грузят в спешке, а транспортная авиация работает без остановки. По данным источников, передислокация идёт в сторону Латакии — главного опорного пункта РФ на средиземноморском побережье Сирии.

Болезненный удар

Ранее сообщалось, что сирийские власти намерены потребовать от России покинуть аэродром после того, как правительственные силы войдут на территории, которые ранее контролировал курдский альянс «Сирийские демократические силы». Судя по происходящему, этот процесс уже запущен.

Фактически Москва теряет еще одну точку влияния в регионе. База в Камышлы была важна не только в военном, но и в политическом смысле: она позволяла Кремлю удерживать рычаги давления на курдские формирования и участвовать в региональных раскладах.

