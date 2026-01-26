3 мая 2026, воскресенье, 15:48
Илья Протас продолжает результативно выступать в АХЛ

  • 26.01.2026, 15:28
Илья Протас

Белорусский форвард провел очередной матч с набранными очками.

В регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги «Херши» уступил на чужой площадке «Лихай-Вэлли» в овертайме — 3:4, пишет betnews.by.

Белорусский форвард гостей Илья Протас открыл счет в матче, а затем отметился и ассистом, который помог «Херши» перевести игру в овертайм.

Всего в сезоне у Протаса-младшего 33 (17+16) очка при показателе полезности +12.

Прямо сейчас Илья лучший снайпер и бомбардир своей команды.

