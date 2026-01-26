Илья Протас продолжает результативно выступать в АХЛ 26.01.2026, 15:28

3,630

Илья Протас

Белорусский форвард провел очередной матч с набранными очками.

В регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги «Херши» уступил на чужой площадке «Лихай-Вэлли» в овертайме — 3:4, пишет betnews.by.

Белорусский форвард гостей Илья Протас открыл счет в матче, а затем отметился и ассистом, который помог «Херши» перевести игру в овертайм.

Всего в сезоне у Протаса-младшего 33 (17+16) очка при показателе полезности +12.

Прямо сейчас Илья лучший снайпер и бомбардир своей команды.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com