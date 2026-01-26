Илья Протас продолжает результативно выступать в АХЛ
- 26.01.2026, 15:28
Белорусский форвард провел очередной матч с набранными очками.
В регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги «Херши» уступил на чужой площадке «Лихай-Вэлли» в овертайме — 3:4, пишет betnews.by.
Белорусский форвард гостей Илья Протас открыл счет в матче, а затем отметился и ассистом, который помог «Херши» перевести игру в овертайм.
Всего в сезоне у Протаса-младшего 33 (17+16) очка при показателе полезности +12.
Прямо сейчас Илья лучший снайпер и бомбардир своей команды.