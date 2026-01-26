«Лукойл» бьет тревогу 2 26.01.2026, 16:11

Компания попросила помощи из бюджета из-за обвала цен на российскую нефть.

Обвал цен на российскую нефть, которая продается со скидкой почти 50% к мировым котировкам, вынудил крупнейшую частную нефтяную компанию России обратиться за помощью к правительству.

Попавший под санкции США «Лукойл» просит Минэнерго изменить порядок налогообложения, чтобы получать выплаты из федерального бюджета, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо, которое компания направила в кабмин.

По информации издания «Лукойл», просит изменить формулу демферного механизма, который был введен в 2018 году, чтобы стабилизировать цены на бензин. Сейчас по демпферу государство доплачивает нефтяникам из казны, если внутренние цены на топливо держатся ниже мировых. Если же ситуация обратная, то с компаний взимается дополнительный налог.

Из-за того, что скидки на российскую нефть превысили $20 за баррель, нефтяным компаниям придется заплатить в бюджет по демпферу 13 млрд рублей в декабре. «Лукойл» же предлагает ограничить учитываемый при налогах дисконта на уровне $10–15 за баррель, чтобы нефтяники ничего не платили и, наоборот, могли получать бюджетные деньги.

Нефтяная отрасль обеспокоена ростом дисконта на российскую Urals к Brent, из-за которого выплаты по демпферу перешли «в отрицательную зону», цитируют «Известия» письмо «Лукойла». В прошлом году бюджет заплатил нефтяникам 881 млрд рублей в рамках этого механизма, а годом ранее — 1,8 трлн рублей. Теперь же из-за низкой цены Ural нефтяным компания придется перечислить в казну 47 млрд рублей по демпферу в декабре–январе, оценивает управляющий партнер компании Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин.

Это ударит по финансам нефтяных компаний, которые уже столкнулись с резким падением прибылей. Так, «Лукойл» по итогам первого полугодия 2025 года потерял половину прибыли — она составила 287 млрд рублей против 590 млрд годом ранее. «Роснефть», занимающая первое место по объемам добычи и экспорта, отчиталась о падении прибыли втрое за январь–сентябрь — до 277 млрд рублей.

Зима принесла новые проблемы нефтяникам: средняя цена Urals в декабре упала до $39 в декабре, в январе — до $35-37, самого низкого уровня с пандемии, когда глобальный рынок «черного золота» переживал беспрецеденнтный обвал. При ценах на нефть ниже $40 около половины нефтедобывающих проектов в России стали убыточными: компании теряют $5 на каждом проданном барреле, рассказывали Reuters источники в отрасли. По их словам, в плюсе остаются главным образом месторождения, которые не платят полную ставку НПДИ — налога на добычу полезных ископаемых, обеспечивающего более 90% нефтегазовых доходов бюджета.

