3 мая 2026, воскресенье, 17:46
Гендиректора «Белтелекома» сняли с должности

17
  • 26.01.2026, 22:14
  • 27,744
Он не проработал и двух лет.

Гендиректор «Белтелекома» Алексей Ивашкин снят с должности, он не работает на предприятии с 23 января, узнало «Зеркало».

«Снят гендиректор «Белтелекома». Очень молодой и активно взялся за изменения. Думаю, этого достаточно», — рассказал источник издания.

Эту информацию в приемной «Белтелекома» подтвердили журналистке, которая позвонила на предприятие как обычная гражданка с вопросом, можно ли записаться на личный прием к гендиректору Ивашкину. Оказалось, это невозможно:

— Гендиректор уже не работает с пятницы (23 января 2026 года. — Прим. ред.), — сообщили в приемной.

Там не уточнили, по какой причине Алексей Ивашкин покинул должность. Его преемник пока не назначен.

На сайте предприятия со страницы «руководство» Ивашкин пропал — там теперь нет ни фотографии, ни фамилии гендиректора.

Алексей Ивашкин был назначен на должность генерального директора республиканского унитарного предприятия электросвязи «Белтелеком» в июле 2024 года. Министр связи и информатизации Константин Шульган, представляя нового руководителя коллективу, «выразил уверенность в успешной работе Алексея Ивашкина на новом посту, отметив его фундаментальное образование, технические знания, опыт международной деятельности и глубокое понимание развития отрасли».

