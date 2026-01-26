Как Россия обманом заманивает на фронт иностранцев 1 26.01.2026, 18:44

иллюстративное фото

Многие погибают на фронте в Украине в первые 72 часа.

Эммануэль из Камеруна уже однажды пытался улучшить жизнь, отправившись по популярному миграционному маршруту из Африки в Европу, но был депортирован из Италии. Вернувшись домой, он снова остался без работы, а его семья оказалась в долгах из-за провальной попытки эмиграции, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

В Камеруне многие мечтают об эмиграции — половина населения страны моложе 20 лет, а безработица в крупных городах достигает 35%. Опросы показывают, что 51% камерунцев хотя бы раз задумывались об эмиграции. Это создало выгодный бизнес для агентств по трудоустройству, посредников и визовых фиксеров, активно рекламирующих свои услуги в соцсетях.

Однако мошенничество и эксплуатация в этом секторе — обычное дело.

Когда Эммануэль увидел возможность заработка в России, он согласился. В объявлениях говорилось, что работа будет связана с армией, но вдали от фронта — охранником или поваром.

«Я не раздумывал, подумал, что зарплата и другие льготы позволят наконец помочь семье выбраться из бедности», — рассказал Эммануэль исследователям Французского института международных отношений (IFRI).

Но, как и тысячи других, он был обманут, вместо работы в тылу его отправили на фронт, где средняя продолжительность жизни новобранца — около 72 часов.

Сотни молодых людей из Африки, Азии и Латинской Америки последовали тому же пути, когда командиры России начали использовать глобальный пул отчаявшихся мигрантов для пополнения войск.

Согласно украинским данным, Россия ежедневно теряет до 1000 человек убитыми или ранеными, что создает огромную потребность в новых кадрах. Хотя большинство рекрутов по-прежнему — бедные россияне, на поле боя все чаще появляются иностранные наемники.

Опрос более 10 000 российских военнопленных показал, что 7% из них — иностранцы из 40 стран. Всего, по оценке Киева, Россия привлекла 18 000 иностранцев из 128 стран, из которых 3 300 погибли.

Рекрутинг часто напоминает схемы торговли людьми. в Африке вербовщики, уже вовлеченные в трудовую миграцию, нанимают соотечественников для отправки в Россию. «Это эксплуатация мигрантов, и Россия использует существующие сети в странах с большим количеством мигрантов», — пояснил исследователь IFRI Тьери Виркулон.

Привлекательность для многих африканцев — высокая зарплата (около $2 300 в месяц), бонусы вроде российского паспорта и впечатление дружелюбной страны. Десятилетия влияния времен холодной войны, где Россия позиционировалась как антиколониальный союзник Африки, усиливаются социальными сетями.

Видеоблогеров из Африки приглашают в Россию, где они рассказывают о возможностях и демонстрируют роскошный образ жизни.

Рекрутинг затрагивает не только мужчин. Женщин обманывают обещаниями работы на фабриках дронов в Татарстане. Многие иностранцы, оказавшиеся на фронте, говорят, что им обещали гражданские должности.

В одном видео 43-летний уроженец Уганды Ричард Аканторан рассказал, что потратил деньги на поездку в Россию, надеясь на работу уборщиком или охранником. По прибытии его сразу направили в армию.

«Если обещают хорошо оплачиваемую работу в России, вы в итоге окажетесь в армии. Лучше оставаться в Африке», — предупреждает он.

Некоторые страны Африки, включая ЮАР и Кению, уже предупредили своих граждан о рисках вербовки в российскую армию и требуют возвращения своих граждан из России.

