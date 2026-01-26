В белорусских школах могут выкидывать до 75% обедов

В белорусских школах могут выкидывать до 75% обедов23
- 26.01.2026, 18:55
Шокирующие цифры.
Выборочная проверка Комитета госконтроля выявила, что в белорусских школах могут выбрасывать до 75% обедов, которые не съедают дети. В отчёте, который в распоряжение редакции «Еврорадио» предоставил BELPOL, говорится, что, «несмотря на принимаемые определённые меры по совершенствованию школьного меню в соответствии с предпочтениями учащихся, остаётся актуальным вопрос невостребованности приготавливаемых блюд у школьников».
Во время проверки 18 ноября 2025 года в ГУО «Гимназия № 21 г. Минска» установлено следующее.
Для 134 учащихся 5-х классов был организован обед по новому экспериментальному меню. В отходы вернулось 64,9%, или 8, 700 кг, блюда «Каша гречневая вязкая». Также в отходы вернулось 33,4%, или 3,360 кг, блюда «Филе птицы запечённое „Вкусное“».
В этот же день для 101 учащегося 7–8 классов на обед была отпущена 101 порция блюда «Каша гречневая вязкая» в количестве 15,150 кг и блюда «Куриное филе, запечённое с сыром» в количестве 9,090 кг. В отходы вернулось 10,580 кг каши и 3,680 кг куриного филе.
В ГУО «Средняя школа № 2 г. Толочин им. Н. П. Луговского» Витебской области (602 учащихся) с 1.12.2025 по 11.12.2025 от общего количества приготовленного в отходы ушло от 52% до 75%.