закрыть
3 мая 2026, воскресенье, 19:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В белорусских школах могут выкидывать до 75% обедов

23
  • 26.01.2026, 18:55
  • 10,902
В белорусских школах могут выкидывать до 75% обедов

Шокирующие цифры.

Выборочная проверка Комитета госконтроля выявила, что в белорусских школах могут выбрасывать до 75% обедов, которые не съедают дети. В отчёте, который в распоряжение редакции «Еврорадио» предоставил BELPOL, говорится, что, «несмотря на принимаемые определённые меры по совершенствованию школьного меню в соответствии с предпочтениями учащихся, остаётся актуальным вопрос невостребованности приготавливаемых блюд у школьников».

Во время проверки 18 ноября 2025 года в ГУО «Гимназия № 21 г. Минска» установлено следующее.

Для 134 учащихся 5-х классов был организован обед по новому экспериментальному меню. В отходы вернулось 64,9%, или 8, 700 кг, блюда «Каша гречневая вязкая». Также в отходы вернулось 33,4%, или 3,360 кг, блюда «Филе птицы запечённое „Вкусное“».

В этот же день для 101 учащегося 7–8 классов на обед была отпущена 101 порция блюда «Каша гречневая вязкая» в количестве 15,150 кг и блюда «Куриное филе, запечённое с сыром» в количестве 9,090 кг. В отходы вернулось 10,580 кг каши и 3,680 кг куриного филе.

В ГУО «Средняя школа № 2 г. Толочин им. Н. П. Луговского» Витебской области (602 учащихся) с 1.12.2025 по 11.12.2025 от общего количества приготовленного в отходы ушло от 52% до 75%.

Написать комментарий 23

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко