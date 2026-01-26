3 мая 2026, воскресенье, 19:36
NASA хочет вывести атомную энергетику на Луну

7
  • 26.01.2026, 19:11
  • 3,322
Это совершенно реалистичный план.

США официально подтвердили планы по размещению ядерного реактора на поверхности Луны к 2030 году. Этот проект — совместная инициатива NASA и Министерства энергетики США. Его цель — обеспечить стабильное электроснабжение для долгосрочного присутствия человека на Луне, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Речь идет о компактном модульном ядерном реакторе мощностью 10–40 киловатт с перспективой масштабирования до 100 киловатт. В отличие от солнечных панелей, он сможет работать непрерывно, включая 14-дневную лунную ночь, и не будет зависеть от пыли или экстремальных перепадов температур. Такой источник энергии необходим для жизнеобеспечения, добычи ресурсов, научных исследований и работы инфраструктуры.

Инициатива приобрела особую срочность на фоне активности Китая и России, которые планируют разместить собственный реактор на Луне в 2033–2035 годах в рамках проекта Международной лунной исследовательской станции. В Вашингтоне опасаются, что Пекин может установить так называемые «закрытые зоны» на стратегически важных участках лунной поверхности.

Параллельно NASA работает над созданием лунного интернета. Совместно с Nokia Bell Labs агентство планирует развернуть первую сотовую сеть 4G/LTE на Луне. Она обеспечит устойчивую связь между посадочными модулями, роверами и будущими базами, а в перспективе может быть модернизирована до 5G.

