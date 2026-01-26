Apple выпустила первый гаджет в 2026 году 3 26.01.2026, 19:55

3,026

Им стал AirTag второго поколения с увеличенной дальностью поиска.

Apple представила новое поколение фирменной геометки AirTag, сделав акцент на повышении дальности поиска и улучшении слышимости. Об этом говорится на сайте корпорации.

Обновленный AirTag получил расширенный радиус работы функции «Точный поиск» — по данным компании, дистанция увеличена до 50% по сравнению с предыдущей версией. Также установлен модернизированный Bluetooth-чип, что положительно сказалось на общем радиусе отслеживания, а встроенный динамик стал громче примерно на 50%, что упрощает поиск метки вблизи.

Продажи устройства стартуют 26 января 2026 года. Цена в США не изменилась: $30 за одну метку и $100 за набор из четырех устройств.

AirTag — это компактная метка Apple с Bluetooth и чипом UWB, которая помогает находить потерянные вещи через приложение «Локатор». Ее можно прикрепить к ключам, рюкзаку или чемодану и видеть их примерное или точное местоположение на карте. Некоторые пользователи связывают метку с ошейниками своих питомцев, прячут их в автомобилях и вшивают в одежду.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com