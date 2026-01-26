закрыть
3 мая 2026, воскресенье, 21:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«И тут я ахнула: вот это получила код»

17
  • 26.01.2026, 20:25
  • 30,938
«И тут я ахнула: вот это получила код»

Белоруска получила счет на 1,4 тысячи рублей за интернет в роуминге, пока «телефон лежал на столе».

Белоруска Мария в один день потеряла 1,4 тысячи рублей, но на следующее утро смогла отбить 90% суммы. Причиной проблемы стала невнимательность и «неизвестно как включившийся интернет-роуминг» у оператора А1. Свою историю она рассказала «Зеркалу».

Мария (имя изменено) живет в одной из стран ЕС уже несколько лет. Но до сих пор сохраняет активной сим-карту А1. Белорусский номер бывает полезным, когда надо что-то оплатить или оформить на родине, — на него СМС-сообщением приходят коды подтверждения.

— Вскоре после переезда я специально проверила, чтобы у меня не был включен интернет-роуминг (здесь речь об «обычной» услуге международного роуминга — когда пользователю за границей доступны все стандартные услуги: голосовые вызовы, интернет, СМС-сообщения. — Прим. ред.). Но оставила СМС-роуминг (услуга, при подключении которой голосовые вызовы блокируются, но можно пользоваться СМС и интернетом. — Прим. ред.), как раз для того, чтобы получать сообщения, — говорит женщина.

Одним январским утром она включила старый телефон, чтобы получить на белорусский номер код, — так же, как делала раньше. Выписав куда надо цифры, оставила включенный телефон на столе и ушла на работу.

— Когда вернулась вечером, вспомнила, что надо выключить его. Взяла телефон и увидела несколько СМС от А1 — и понеслось…

Оператор прислал ей сообщения сначала о том, что она потратила 50 МБ интернета, потом 100 и следом 150.

— Но самым страшным было последнее: «Уважаемый абонент! По вашему номеру значительно увеличились начисления за интернет в роуминге! На данный момент баланс составляет −1442 рубля». И тут я ахнула: вот это получила код, — говорит женщина.

Утром в тот день, по ее словам, баланс на счету был положительным. Мария проверила подключенные услуги: международный роуминг (с полным пакетом услуг) неожиданно для нее оказался активированным. А в настройках телефона, как выяснилось, она оставила включенным мобильный интернет. В итоге, как показало приложение, за рабочий день, вероятно за счет каких-то обновлений, было потрачено чуть более 150 МБ интернета. А стоимость 1 МБ, как обнаружилось позже, — почти 10 рублей.

— Так как мне к тому моменту заблокировали связь, я не смогла позвонить в поддержку по бесплатному номеру. Стала писать сообщения на сайте и в Telegram. В первом случае ИИ-сервис не смог связать меня с реальным сотрудником из-за большой очереди, удалось достучаться вторым способом, — вспоминает собеседница. — Но там добиться какого-то объяснения я не смогла: сотрудница просто скидывала мне ссылки на различные правила и памятки. К тому же я была злая и на эмоциях, похоже, даже разговаривала с ней грубо. В итоге написала, что толку от нее никакого, и отключилась. Решила вернуться к этому вопросу в рабочее время.

Утром следующего дня Мария снова обратилась в поддержку оператора. Теперь уже, признается, смогла общаться без эмоций — спокойно объяснила проблему и подчеркнула, что считает начисление такой большой суммы необоснованным.

— Мне оператор сказал, что даже при подключенном СМС-роуминге интернет работает (это изначально оговорено на сайте оператора. — Прим. ред.). Хотя у меня оказался включенным и просто роуминг, — рассказала белоруска, подтвердив это скриншотом полученного накануне сообщения об отключении этой услуги.

— Я понимаю, что могу ошибаться, — говорит Мария. — Хотя до этого я тоже включала телефон с белорусской картой, мне приходили СМС, и ни разу не было списаний якобы за использование интернета. Но доказательств у меня никаких, и я боялась, что придется платить такую огромную сумму ни за что. В конце беседы сотрудница поддержки мне сообщила, что им жаль, что из-за моей невнимательности был включен интернет в роуминге и потрачена такая сумма. И добавила, что она передаст специалистам мою просьбу пересмотреть начисление в индивидуальном порядке. Я, конечно, уже ни на что не надеялась, но что остается — попрощалась, поблагодарила и отключилась.

Спустя несколько часов Мария получила еще одно СМС от мобильного оператора: «А1 подтверждает обоснованность начислений за интернет-роуминг. В порядке исключения принято решение о частичном возврате начислений за интернет-роуминг».

— Мне простили 90% насчитанной суммы и порекомендовали «во избежание аналогичных ситуаций ознакомиться с информацией об особенностях услуги на сайте», — говорит белоруска. — Конечно, я обрадовалась и благодарна оператору, что пошел навстречу. Но вообще ситуация получилась странная — никогда раньше с таким не сталкивалась.

Написать комментарий 17

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко