3 мая 2026, воскресенье, 21:23
Темпы продвижения армии РФ в Украине упали почти втрое

  • 26.01.2026, 20:38
Замедление наступления лишает Россию козыря на переговорах.

Российские оккупационные войска в январе захватили 152 км² территории Украины – почти втрое меньше, чем за декабрь прошлого года. Об этом 26 января в Telegram написало «Агентство», со ссылкой на данные проекта DeepState (сотрудничает с Минобороны Украины).

Как указало «Агентство», в последнюю неделю скорость продвижения войск РФ в Украине упала до значений марта 2025-го года.

Замедление наступления лишает Россию козыря на переговорах, которые активизировались на прошлой неделе в ОАЭ, отметило СМИ.

Сообщается, что самое активное продвижение оккупационных войск 1–25 января было на участке между Северском и Константиновкой на севере Донецкой области (59,6 км² территории).

Еще 37,6 км² украинской территории россияне оккупировали в районе Покровска.

В то же время за весь декабрь оккупанты захватили 423 км² территории, а за ноябрь – 489 км².

Основатель Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев предположил 26 января, что в первых числах февраля для РФ будет зафиксирован антирекорд: «Продвижения практически не будет за месяц».

Замедление российского наступления он связал якобы с погодными условиями, в частности – заморозками.

Аналитики также обратили внимание, что практически остановилось продвижение РФ в районе Гуляйполя Запорожской области. По их мнению, на замедление российского наступления в Украине могли повлиять бои в Мирнограде, Покровске и Гуляйполе, а также успешное контрнаступление сил обороны в районе Купянска Харьковской области.

«Агентство» подчеркнуло, что во время прошлых всплесков активности вокруг переговоров Россия использовала ситуацию на фронте в качестве козыря на переговорах, в ходе которых добивается передаче ей всего украинского Донбасса.

Однако теперь, вместо усиления наступления на фронте, РФ интенсифицировала атаки на энергетику Украины.

