В центр Минска хотят втиснуть целый квартал 8 26.01.2026, 20:55

Речь идет о территории у парка имени Горького.

Тихий центр белорусской столицы могут перестроить в многофункциональные комплексы с блоками жилой многоквартирной высокоплотной застройки. Об этом пишет Realt.

Пока здесь расположены малоэтажные дома, в которых проживают примерно лишь 1500 человек, завод и другие постройки. Квартал граничит с рекой Свислочью, главной минской велодорожкой, а также зелеными зонами.

Речь идет о территории у парка имени Горького, ограниченной улицами Ульяновской, Первомайской, Пулихова, Смоленской и Ленина. Она имеет площадь 78 га.

Администрация Ленинского района Минска с 29 января по 12 февраля 2026-го проведет общественное обсуждение градостроительного проекта детального планирования этой территории. Это уже не первая дискуссия, которая касается «золотого полуострова» в центре столицы.

Теперь градостроители предлагают снести два дома на Красноармейской, 20, 22. На их месте разместят социальные или торгово-бытовые объекты.

Под бульдозер уйдет и усадебная застройка – шесть частных домов на Смоленской.

Сильнее всего преобразуется территория Завода имени Кирова. Вместо его корпусов здесь построят многофункциональные комплексы с жилыми блоками. У новостроек будут автостоянки, паркинги. В квартале – детский сад на 230 мест, торгово-бытовые центры и спортивно-оздоровительный центр.

После всех преобразований население этого микрорайона увеличится в 2,5 раза – до 3800 человек. Число квартир вырастет с 683 до 1693. Окончатся преобразования до 2035 года.

Посмотреть проект можно на (сайте https://lenadmin.gov.by/obshchestvennye-obsuzhdeniya/7099-izveshchenie-o-provedenii-obshchestvennogo-obsuzhdeniya-po-obektu-gradostroitelnyj-proekt-detalnogo-planirovaniya-territorii-v-granitsakh-ul-ulyanovskoj-ul-pervomajskoj-ul-pulikhova-ul-smolenskoj-ul-lenina-vnesenie-izmenenij-vnesenie-izmenenij?utm_source=realt.by&utm_campaign=news-article-45901) администрации Ленинского района.

Замечания и предложения с пометкой «Общественное обсуждение» можно присылать до 12 февраля по адресу: 220 006, Минск, Маяковского, 83 (либо на электронный адрес len.stroi@minsk.gov.by).

Итоги дискуссии подведут на заседании архитектурно-градостроительного совета при главном архитекторе столицы.

