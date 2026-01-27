В США выпустили сверхмощный электровелосипед 3 27.01.2026, 10:44

Он способен ехать быстрее скутеров.

Стартап Wired Ebikes из США презентовал мощный электробайк Viper. Он быстрый, имеет запас хода 145 км и подготовлен к бездорожью.

Электрический велосипед Wired Viper уже доступен для заказа по цене 3700 долларов. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Новый Wired Viper получил два довольно мощных электромотора на 10,7 л. с. (8 кВт) и способен развить 88 км/ч, то есть быстрее большинства легких скутеров (как электрических, так и бензиновых). Две батареи общей емкостью 35 А∙ч позволяют проехать до 145 км без подзарядки.

Электровелосипед Wired Viper получил прочную раму и получился довольно тяжелым — 72,5 кг. Зато грузоподъемность составляет 131 кг. При необходимости его можно облегчить, сняв одну из батарей.

Электрический велосипед подготовлен к бездорожью — имеет высокопрофильные внедорожные шины диаметром 20 дюймов и усиленную подвеску с амортизаторами спереди и сзади и рабочим ходом 50 мм.

Замедляют Wired Viper дисковые тормоза. Комплектация электробайка включает диодную оптику, цифровой щиток приборов и задний багажник.

