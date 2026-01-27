Арина Соболенко стала первой полуфиналисткой Australian Open 4 27.01.2026, 10:59

2,508

Арина Соболенко

Фото: Getty Images

Белоруска в двух сетах победила американку Иву Йович.

Первая ракетка мира Арина Соболенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Она в двух сетах победила американку Иву Йович, пишет betnews.by.

Встреча продолжалась ровно полтора часа. 27-летняя Соболенко отдала 18-летней конкурентке лишь три гейма.

А.Соболенко (N1 WTA, Беларусь) — И.Йович (N29 WTA, США) — 6:3, 6:0

Арина отыграла все пять брейк-пойнтов, которые имела соперница. Она использовала первый же матчбол.

За право сыграть в финале белоруска поспорит с лучшей из пары Элина Свитолина — Кори Гауфф.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com