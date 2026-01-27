Арина Соболенко стала первой полуфиналисткой Australian Open

Арина Соболенко стала первой полуфиналисткой Australian Open4
- 27.01.2026, 10:59
Белоруска в двух сетах победила американку Иву Йович.
Первая ракетка мира Арина Соболенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Она в двух сетах победила американку Иву Йович, пишет betnews.by.
Встреча продолжалась ровно полтора часа. 27-летняя Соболенко отдала 18-летней конкурентке лишь три гейма.
А.Соболенко (N1 WTA, Беларусь) — И.Йович (N29 WTA, США) — 6:3, 6:0
Арина отыграла все пять брейк-пойнтов, которые имела соперница. Она использовала первый же матчбол.
За право сыграть в финале белоруска поспорит с лучшей из пары Элина Свитолина — Кори Гауфф.