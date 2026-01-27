Белорус изобрел аэросани и катает друзей в Гданьске 3 27.01.2026, 11:03

Фото из архива Андрея Пышинского

На снегу они способны разгоняться до 80 километров в час.

Андрей Пышинский построил в Гданьске необычный бизнес — катает клиентов на парапланах. Но это развлечение для лета, а зимой он удивил знакомых новым изобретением — моторными санями. На снегу они способны разгоняться до 80 километров в час. Конструкция позволяет и взлетать, но пока Андрей только готовится сертифицировать аппарат для полетов. О прорывной идее, реализованной в гараже, и о том, каково кататься с ветерком под двойной радугой, белорус рассказал MOST.

Вместо колес — лыжи

Парапланы — бизнес сезонный. Зимой свободного времени оказалось больше. Еще год назад партнеры по бизнесу использовали это время для нового проекта.

— Мы просто сидели в гараже и думали: что можно сделать, чтобы не останавливаться? — вспоминает Андрей.

Тогда и родилась идея превратить летний проект в зимний транспорт. Конструкцию параплана полностью переработали, заменили двигатель Hirth на Rotax и поставили лыжи.

Белорус называет такое преобразование логичным продолжением авиационного опыта. В северных регионах — на Аляске, в Гренландии, на севере России — самолеты давно взлетают с заснеженных поверхностей. Вместо колес им просто ставят лыжи.

— Мы решили, что можем применить тот же принцип для своего аппарата. Оказалось, польская фирма, которая делала наши колеса, продавала заводские лыжи, полностью подходящие к ним. Нужно было лишь немного подправить. Мы сделали это за месяц: приклеили стеклопластик, покрасили. А дальше лыжи больше года ждали снега, чтобы можно было протестировать, — рассказывает Андрей.

«Во время оттепели едешь как ледокол»

В этом году в Поморском воеводстве выпало необычно много снега — столько Андрей не помнит за восемь лет жизни в регионе.

— Снег лежал долго, условия были идеальными для тестирования аппарата. Он буквально создан для такой погоды. По свежему, мягкому снегу аэросани разгоняются быстро и идут плавно. Но поверхность может кардинально менять ощущения. Если после оттепели образуется твердая корка, комфорт снижается. Тогда ты едешь как ледокол: медленнее и жестче. Но мы работаем с теми условиями, которые есть.

«Получается как у Карлсона»

Андрей не считает свое изобретение революционным с точки зрения технологий. Но именно в таком виде аналогов — полноценных аппаратов для движения по снегу с возможностью взлета — он не встречал.

Раньше белорус уже экспериментировал с зимними форматами. Два года назад он тестировал электрический двигатель, который надевался как рюкзак — пропеллер за спиной, лыжи на ногах.

— Получается как у Карлсона! Винт толкает тебя вперед, и ты просто скользишь по полю. Очень необычное ощущение, — описывает он.

Могут управлять даже дети

Максимальная скорость аэросаней — около 80 километров в час по прямой. Аппарат двухместный — предназначен для пилота и пассажира.

Хотя технические характеристики позволяют поднимать сани в воздух, пока Андрей этого не пробовал. Для полетов аппарат должен пройти сертификацию — сейчас над этим как раз работают. Придется установить дополнительное освещение и улучшить систему безопасности. А вот для движения по земле специальные разрешения не требуются.

— Управление очень простое: газ и повороты осуществляются ногами, руки остаются свободными. Честно говоря, даже дети могут поехать, — говорит Андрей.

«Над нами появилась огромная радуга»

Первыми пассажирами аэросаней стали друзья и знакомые Андрея.

— В первый день было солнце, мягкий снег, минус шесть. Над нами появилась огромная двойная радуга с тремя коронами — настолько большая, что не поместилась в объектив камеры. Друзья, которые прокатились, испытали позитивный шок.

Правда, спустя неделю условия изменились: появился туман, деревья покрылись инеем. Это дало другое ощущение скорости и пространства. Но эмоций от этого было не меньше, уверяет беларус.

— Многие говорили, что это напоминает детство. Времена, когда отцы что-то строили в гаражах, создавали своими руками. Сейчас почти все можно купить в магазине, а создавать новое стали реже.

Теперь Андрей совершенствует свой аппарат и в будущем году рассчитывает перейти к коммерческим полетам на аэросанях.

