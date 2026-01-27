Переохлажденные дожди сменятся снегом 27.01.2026, 11:10

Центр циклона «Леони» сместится на Беларусь.

28 января центр циклона «Леони» сместится на Беларусь. Днем большая часть территории окажется в его тыловой части. На высоте 850 гПа начнется адвекция более холодного воздуха с Польши, пишет телеграм-канал «Метеовайб».

В результате, переохлажденные дожди в большинстве районов сменятся снегом и мокрым снегом. Но ночью они еще сохранятся по юго-восточной половине страны.

По северу и местами по центру снег сильный. Местами налипание мокрого снега. По юго-западной половине осадков днём будет немного.

Гололед, на дорогах гололедица, местами снежный накат.

В течении суток -4..+2°С, теплее по югу. По северо-западу Витебщины -5..-8°С.

В Минске в течении суток 0..-2°С, ночью и утром осадки, возможны сильные с преобладанием снега. Во 2-ой половине дня осадки ослабнут.

Гололед, гололедица, утром местами на дорогах снежный накат.

