Переохлажденные дожди сменятся снегом
- 27.01.2026, 11:10
- 8,144
Центр циклона «Леони» сместится на Беларусь.
28 января центр циклона «Леони» сместится на Беларусь. Днем большая часть территории окажется в его тыловой части. На высоте 850 гПа начнется адвекция более холодного воздуха с Польши, пишет телеграм-канал «Метеовайб».
В результате, переохлажденные дожди в большинстве районов сменятся снегом и мокрым снегом. Но ночью они еще сохранятся по юго-восточной половине страны.
По северу и местами по центру снег сильный. Местами налипание мокрого снега. По юго-западной половине осадков днём будет немного.
Гололед, на дорогах гололедица, местами снежный накат.
В течении суток -4..+2°С, теплее по югу. По северо-западу Витебщины -5..-8°С.
В Минске в течении суток 0..-2°С, ночью и утром осадки, возможны сильные с преобладанием снега. Во 2-ой половине дня осадки ослабнут.
Гололед, гололедица, утром местами на дорогах снежный накат.