В России образовалась «большая серая зона» из участников войны против Украины 9 27.01.2026, 11:16

Москва проговорилась.

В России произошла занимательная история вокруг данных о положении участников войны против Украины, вернувшихся с фронта.

Начальник управления по общественным проектам администрации президента РФ Сергей Новиков заявил, что около 250 тысяч бывших военных до сих пор не смогли найти работу. На это обратил внимание проект Faridaily, пишет Dialog.UA.

По его словам, сформировалась так называемая «серая зона» – люди, которые не обратились за помощью в государственные фонды, но и не устроились на работу.

Однако позже эту информацию на сайте пропагандистского агентства «РИА Новости» отредактировали. Из заголовка и текста исчезла цифра в 250 тысяч, ее заменили размытым выражением «десятки тысяч».

Во Faridaily отметили, что первоначальную версию публикации теперь найти невозможно. Новиков в обновленной версии заявил, что в стране остается «достаточно большая серая зона» – люди, которые вернулись с войны, но не работают, тратят полученные выплаты или «занимаются чем-то другим».

Он также отметил, что в отдельных регионах такая ситуация носит массовый характер. Фактически речь идет о десятках или сотнях тысяч людей, которые оказались безработными после участия в преступной войне России против Украины.

Это представляет собой большую проблему сейчас и чревато социальной катастрофой в обозримом будущем.

