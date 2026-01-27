закрыть
4 мая 2026, понедельник, 12:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Герасимов снова врет

5
  • 27.01.2026, 11:41
  • 8,274
Герасимов снова врет
Валерий Герасимов

Глава Генштаба РФ объявил о захвате города, к которому российская армия даже не подошла.

Глава российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что российские войска захватили город Купянск-Узловой в Харьковской области. Согласно картам OSINT-аналитиков, российские военные даже не подошли к этому населенному пункту. Сразу несколько российских провоенных телеграм-каналов указали на недостоверность заявления Герасимова, пишет «Агентство».

Свое заявление Герасимов сделал в ходе инспекции группировки войск «Запад», видео с которой утром во вторник опубликовало Минобороны. По его словам, Купянск-Узловой «освобожден», и российские военные сейчас «осуществляют проверку и зачистку городских кварталов».

На это заявление обратили внимание несколько z-каналов. «Мы наверное, пойдем покурим после такого красивого доклада. Молча», — написал z-канал «Два майора».

Автор z-канала «Romanov Лайт» Владимир Романов назвал заявление Герасимова результатом «закрасов», имея в виду практику объявлять о продвижениях, не соответствующих действительности.

Пророссийский телеграм-канал «Белорусский силовик» опубликовал карту, на которой провел черным цветом границу территории под контролем ВСУ и подчеркнул синим населенные пункты, которые «мягко говоря, не совсем под нашим контролем». Из карты следует, что российская армия не подошла к Купянск-Узловому.

По данным близкого к украинскому Минобороны DeepState, от Купянска-Узлового до территории, которую контролируют российские военные, не меньше 10 км по прямой. Финская Blackbird также подтверждает, что к границам города еще не подошла «серая зона». Согласно карте американского Института изучения войны (ISW, четвертое фото), населенный пункт полностью под контролем Украины.

Купянск-Узловой находится примерно в пяти километрах к югу от Купянска. О захвате Купянска Герасимов сообщал Владимиру Путину еще в ноябре 2025 года. На самом деле, полностью захватить этот город российским военным так и не удалось, свидетельствовали карты OSINT-аналитиков. А в конце декабря российские военные потеряли контроль даже над уже захваченными участками в городе.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко