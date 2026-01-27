Герасимов снова врет 5 27.01.2026, 11:41

Валерий Герасимов

Глава Генштаба РФ объявил о захвате города, к которому российская армия даже не подошла.

Глава российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что российские войска захватили город Купянск-Узловой в Харьковской области. Согласно картам OSINT-аналитиков, российские военные даже не подошли к этому населенному пункту. Сразу несколько российских провоенных телеграм-каналов указали на недостоверность заявления Герасимова, пишет «Агентство».

Свое заявление Герасимов сделал в ходе инспекции группировки войск «Запад», видео с которой утром во вторник опубликовало Минобороны. По его словам, Купянск-Узловой «освобожден», и российские военные сейчас «осуществляют проверку и зачистку городских кварталов».

На это заявление обратили внимание несколько z-каналов. «Мы наверное, пойдем покурим после такого красивого доклада. Молча», — написал z-канал «Два майора».

Автор z-канала «Romanov Лайт» Владимир Романов назвал заявление Герасимова результатом «закрасов», имея в виду практику объявлять о продвижениях, не соответствующих действительности.

Пророссийский телеграм-канал «Белорусский силовик» опубликовал карту, на которой провел черным цветом границу территории под контролем ВСУ и подчеркнул синим населенные пункты, которые «мягко говоря, не совсем под нашим контролем». Из карты следует, что российская армия не подошла к Купянск-Узловому.

По данным близкого к украинскому Минобороны DeepState, от Купянска-Узлового до территории, которую контролируют российские военные, не меньше 10 км по прямой. Финская Blackbird также подтверждает, что к границам города еще не подошла «серая зона». Согласно карте американского Института изучения войны (ISW, четвертое фото), населенный пункт полностью под контролем Украины.

Купянск-Узловой находится примерно в пяти километрах к югу от Купянска. О захвате Купянска Герасимов сообщал Владимиру Путину еще в ноябре 2025 года. На самом деле, полностью захватить этот город российским военным так и не удалось, свидетельствовали карты OSINT-аналитиков. А в конце декабря российские военные потеряли контроль даже над уже захваченными участками в городе.

