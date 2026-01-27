4 мая 2026, понедельник, 12:40
  27.01.2026, 11:46
В России массово закрываются банки

В прошлом году ликвидировано в 3,6 раза больше офисов, чем годом ранее.

В 2025 году российские банки резко ускорили закрытие отделений по всей стране. Всего было ликвидировано около 1,7 тыс. офисов, что в 3,6 раза больше, чем годом ранее. Показатель оказался одним из самых высоких за период наблюдений с 2019-го и рекордным с 2021 года, когда было закрыто чуть больше 1,7 тыс. отделений. В итоге к началу 2026 года число отделений банков сократилось до 22,3 тыс. против 30 тыс. семь лет назад. Это следует из данных Центробанка, которые изучили «Известия».

Наибольшая часть сокращений в прошлом году пришлась на «Сбер», который закрыл более 900 офисов — почти вдвое больше, чем в 2024-м. При этом именно этот банк играет ключевую роль в обеспечении доступности банковских услуг в отдаленных регионах. В ЦБ отметили, что высокое число закрытий связано с тем, что кредитные организации все активнее переводят обслуживание в дистанционный формат для снижения издержек и повышения рентабельности. В то же время в регуляторе подчеркнули, что при закрытии отделений в небольших населенных пунктах банки должны обеспечивать альтернативные «физические» точки обслуживания из-за временных перебоев с интернетом. Кроме того, из-за санкций против большинства российских банков для установки приложений и сохранения доступа к дистанционным сервисам людям нередко требуется личный визит в отделение.

Чаще всего клиенты приходят в офисы за получением карт, «живыми» консультациями и справками на бумаге, сообщили в банке «Санкт-Петербург». «Большинство визитов связано со сложными сделками, требующими личного присутствия, например с оформлением ипотеки, а также со снятием крупных сумм наличных», — добавил директор департамента розничных продуктов «Новикома» Иван Беляев.

Отдельную роль офисы играют в борьбе с мошенниками: из-за усиления антифрод-мер россиянам все чаще приходится приходить в банк для снятия блокировок, работы с базой дропперов и восстановления доступа к приложениям, говорит куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова. Блокировка подозрительных переводов может длиться до двух суток, и если дистанционно подтвердить операцию не удается, клиенту предлагают прийти в офис с паспортом, уточнил ведущий аналитик AMarket Игорь Расторгуев.

В перспективе пяти лет количество банковских офисов может сократиться еще в 2–2,5 раза и опуститься до 11–12 тыс. отделений на всю Россию, допустила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Этому будет способствовать дальнейшая цифровизация, внедрение искусственного интеллекта и запуск цифрового рубля осенью 2026 года. При этом полного отказа от офисов не будет: крупнейшие банки сохранят сети там, где они востребованы, особенно в малых городах и селах, считает эксперт.

