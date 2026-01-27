В Беларусь возвращаются морозы 2 27.01.2026, 11:57

До -25.

Белгидромет сказал о недолгом потеплении в Беларуси и возвращении морозов до -25. Подробности БелТА рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Синоптики отмечают, что после длительного периода студеной январской погоды в страну возвращается оттепель. Средиземноморский циклонический вихрь поднимет очаг околонулевых температур с юга Европы. Подобное приведет не только к повышению температур, но и к обильным осадкам (снег, мокрый снег, дождь, образование гололеда).

«Однако потепление будет недолгим. Уже начиная с четверга скандинавский антициклон будет вытеснять облачные поля циклона за пределы нашей страны, постепенно понижая градус за окном. Поэтому на смену мягкой зиме снова вернутся морозы», - заявили в Белгидромете.

Во вторник, 27 января, на большей части Беларуси пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, а по северо-восточной части прогнозируется сильный снег. Кроме того, во многих районах будет гололед, на дорогах – гололедица. Днем температура воздуха составит от -4 до +2 градусов.

В среду, 28 января, также ожидаются осадки на большей территории страны, а местами по северу – сильный мокрый снег. В отдельных районах прогнозируется туман, гололед, на дорогах гололедица. В течение суток температура воздуха окажется от -6 до +1 градуса. Так, в ночные часы по северо-восточной части окажется до -8 градусов. Днем по югу Беларуси будет от +2 до +3 градусов.

В четверг, 29 января, на большей части страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег. По югу местами ожидается слабый туман, гололед. Кроме того, в отдельных районах по северо-востоку возможна слабая метель. На дорогах местами гололедица. В течение суток температура воздуха будет от 0 градусов по южной части и до -13 градусов – по северо-востоку. В ночные часы местами по Витебской области будет до -15 градусов.

Синоптики отмечают, что за погоду 30 января и 1 февраля будет отвечать область повышенного атмосферного давления, которая сформирована в воздушной массе северных широт. Так, количество и интенсивность осадков снизится, они будут носить локальный характер. Что касается температуры, то она продолжит понижаться и ночью будет от -7 градусов по юго-западу до -25 градусов – по северной части. Днем температура воздуха будет колебаться от -7 градусов в юго-западных районах до -17 градусов по северу.

«С понижением температурного фона ожидаемые осадки станут идти в виде снега. Вместе с тем 30 января - 1 февраля местами дискомфорта добавит сильный порывистый ветер», - подчеркивают в Белгидромете.

В пятницу, 30 января, ночью местами по Беларуси, а днем в отдельных районах по югу ожидается небольшой кратковременный снег. Кроме того, днем местами усилится ветер и порывы окажутся до 15 – 18 метров в секунду. Ночью прогнозируется от -7 градусов по юго-западу и до -23 градусов по север. Днем будет от -10 до -15 градусов, по северу – до -17 градусов, а по юго-западу – от -7 до -9 градусов.

В субботу, 31 января, в отдельный районах по южной части, а в дневные часы местами ожидается небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Местами возможно усиление ветра порывами от 15 до 18 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха составит от -11 градусов по югу и до -25 градусов по северной части. Днем ожидается от -9 до -16 градусов.

В воскресенье, 1 февраля, местами по Беларуси пройдет кратковременный снег, на отдельных участках дорог гололедица. Местами ожидается усиление ветра порывами от 15 до 18 метров в секунду. В ночные часы будет от -11 градусов по югу и до -22 градусов по северной части. Днем прогнозируется от -10 до -17 градусов.

