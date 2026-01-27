Россия устанавливает на свои истребители советский «хлам»4
- 27.01.2026, 12:07
Украинские военные указали на проблемы вражеской авиации.
Россияне вооружили новый истребитель Су-35С очень старой советской ракетой Р-27 для выполнения задач вблизи фронта. На соответствующие кадры, обнародованные российской пропагандой, обратил внимание «Милитарный».
Согласно сообщению Министерства обороны РФ, истребитель Су-35С, вооруженный Р-27, осуществлял прикрытие вертолетов армейской авиации, которые выполняли ударные миссии непосредственно на передовой.
Это может свидетельствовать о вынужденном использовании российскими силами устаревших советских ракет, в частности во время операций, где сохраняется угроза столкновения с украинской авиацией.
Подобная практика, вероятно, указывает на ощутимый дефицит более современных ракет Р-77-1, К-77М и Р-37М, что может быть следствием их интенсивного применения на фоне недостаточных темпов производства.
По словам украинских пилотов, практически каждый боевой вылет в направлении линии соприкосновения сопровождается запусками вражеских ракет по украинским самолетам. Подавляющее большинство таких атак составляют ракеты класса «воздух-воздух».