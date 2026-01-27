закрыть
4 мая 2026, понедельник, 13:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пэрис Хилтон рассказала о своей «суперсиле»

17
  • 27.01.2026, 12:35
  • 4,190
Пэрис Хилтон рассказала о своей «суперсиле»
Пэрис Хилтон

По словам звезды, она дает ей преимущество в бизнесе.

Американская предпринимательница, медийная персона и одна из первых инфлюенсеров Пэрис Хилтон заявила, что синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) стал ключевым фактором ее успеха в бизнесе, пишет Business Insider (перевод — сайт Charter97.org).

По словам Хилтон, нейроотличие помогает ей мыслить нестандартно, идти на риск и находить креативные решения. «Я никогда не хотела двигаться по чужим рельсам — я хотела создать свои собственные», — отметила она, добавив, что склонность к экспериментам дает ей преимущество как предпринимателю.

Хилтон узнала о своем диагнозе уже во взрослом возрасте. В подростковые годы она тяжело переживала симптомы СДВГ и не понимала, почему ей было сложно учиться и концентрироваться. «Я постоянно теряла домашние задания, проваливала тесты и думала, что со мной что-то не так», — призналась она.

Сегодня Хилтон называет СДВГ своей «суперсилой». Она отмечает, что способность к гиперфокусу позволяет ей полностью погружаться в интересные проекты и входить в состояние потока. «Именно тогда происходит магия», — говорит она.

Хилтон также рассказала, что испытывала сильную эмоциональную боль из-за критики и чувства отверженности — состояния, связанного с СДВГ. Сейчас она активно делится своим опытом, подчеркивая, что СДВГ может быть не слабостью, а источником креативности и успеха.

Написать комментарий 17

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко