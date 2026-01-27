Пэрис Хилтон рассказала о своей «суперсиле» 27.01.2026, 12:35

По словам звезды, она дает ей преимущество в бизнесе.

Американская предпринимательница, медийная персона и одна из первых инфлюенсеров Пэрис Хилтон заявила, что синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) стал ключевым фактором ее успеха в бизнесе, пишет Business Insider (перевод — сайт Charter97.org).

По словам Хилтон, нейроотличие помогает ей мыслить нестандартно, идти на риск и находить креативные решения. «Я никогда не хотела двигаться по чужим рельсам — я хотела создать свои собственные», — отметила она, добавив, что склонность к экспериментам дает ей преимущество как предпринимателю.

Хилтон узнала о своем диагнозе уже во взрослом возрасте. В подростковые годы она тяжело переживала симптомы СДВГ и не понимала, почему ей было сложно учиться и концентрироваться. «Я постоянно теряла домашние задания, проваливала тесты и думала, что со мной что-то не так», — призналась она.

Сегодня Хилтон называет СДВГ своей «суперсилой». Она отмечает, что способность к гиперфокусу позволяет ей полностью погружаться в интересные проекты и входить в состояние потока. «Именно тогда происходит магия», — говорит она.

Хилтон также рассказала, что испытывала сильную эмоциональную боль из-за критики и чувства отверженности — состояния, связанного с СДВГ. Сейчас она активно делится своим опытом, подчеркивая, что СДВГ может быть не слабостью, а источником креативности и успеха.

