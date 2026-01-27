4 мая 2026, понедельник, 13:18
«Путин имеет классический цугцванг»

  27.01.2026, 12:37
  • 8,250
Дипломат объяснил, в какую ловушку загнал себя глава Кремля.

Российский диктатор Владимир Путин продолжает войну против Украины до момента тотального истощения российской экономики. И когда она будет полностью истощена, может прекратиться война, что приведет к краху путинского режима.

Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью OBOZ.UA. По его словам, для главы Кремля это способ просто оттянуть собственную катастрофу.

Что будет с Путиным, если он остановит войну

По словам экс-главы МИД Украины, другого варианта у Путина нет, потому что на него может пойти его собственное окружение.

«Скажут прямо: никаких целей не достигнуто, страна в руинах, такой царь нам не нужен. Вот и имеем классический цугцванг. Каждый следующий шаг хуже предыдущего. А финал у этого один. Поражение. Как говорится, флаг ему в руки, пусть тянет дальше», – сказал Огрызко.

По этому поводу экс-чиновник заявил, что переговоры в Абу-Даби могут быть очередной ловушкой со стороны Москвы, потому что Кремль уже внес в Констиуцию РФ территорию Херсонской области.

«И если сейчас они скажут: хорошо, мы останавливаемся, то следующим шагом будет вопрос: а как же так, получается, что Украина «оккупировала» часть Херсонской и Запорожской областей? Мы же не можем с этим мириться, будем «восстанавливать территориальную целостность». И война продолжается дальше. Донбасс, мол, уже «решили», потому что «хохлы оттуда ушли». Но остаются еще две области. А потом появится Николаев. Потом Одесса. Потому что это же «Новороссия», «исконно русские земли», – сказал бывший глава МИД, и добавил, что по ключевому политическому вопросу никакого прогресса нет и не будет.

