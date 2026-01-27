«Белавиа» заявила об отмене рейсов из-за непогоды 27.01.2026, 12:38

2,338

иллюстративное фото Charter97.org

В настоящее время приостановлена работа аэропорта в Гомеле.

Авиакомпания «Белавиа» сообщила о задержании и отмене рейсов из-за сложных погодных условий. В течение дня был закрыт московский аэропорт Шереметьево, а в настоящее время приостановлена работа аэропорта в Гомеле.

В компании сообщили, что пассажирам отменённых рейсов B2 987 и B2 992 по маршруту Минск — Шереметьево — Минск были переоформлены билеты на более поздние вылеты либо предложена альтернатива с прилётом в московский аэропорт Внуково.

На сегодня запланированы следующие рейсы в Москву и обратно:

из Минска в Шереметьево — в 13:20 и 19:55;

из Шереметьево в Минск — в 15:40 и 22:15;

из Минска в Домодедово — в 17:35, обратные рейсы — в 12:50 и 19:55;

из Минска во Внуково — в 14:50, обратный рейс — в 17:15.

