Аятолла Хаменеи подготовился к гибели
Игорь Семиволос

27.01.2026, 12:48

Аятолла Хаменеи

Какой сценарий смены руководства Ирана наиболее вероятен?

Итак, NYT сообщает, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи официально, но в то же время конфиденциально, передал Совету экспертов список из трех кандидатур на свою должность. Это беспрецедентный шаг, предпринятый в связи с возможной его гибелью. Он направлен на сокращение времени принятия решения, которое по конституции может длиться месяцами.

Параллельно с решением проблемы «престолонаследия» создан «дублирующий состав» для ключевых военных постов. В случае ликвидации топ-командующих КСИР или армии их обязанности автоматически переходят к заранее определенным офицерам. Нечто подобное иранцы провернули во время двенадцатидневной войны. Беспокоясь о своей безопасности, Хаменеи прекратил использование электронных средств связи, перешел в защищенные бункеры и общается с командованием исключительно через проверенных курьеров.

Интересно, что в отчетах утверждается: сын Аятоллы, Моджтаба, который долгое время считался фаворитом, пока не входит в список трех официальных кандидатов. Кстати, в предыдущий раз, когда случалось нечто подобное, Моджтабу также не включали. Кажется, эта хитрость направлена на то, чтобы избежать обвинений в установлении «наследственной монархии», что противоречит идеологии Исламской революции. Также примечательно, что часть повседневных административных функций передана другому сыну — Масуду Хаменеи, который выступает главным координатором между бункером Аятоллы и правительством. Ранее, как я уже писал, Моджтаба полностью замыкал всю коммуникацию на себе.

Предположим, Хаменеи будет ликвидирован внезапно

Что из этого следует? Какой сценарий смены руководства более вероятен? Все зависит от того, как будут развиваться события. Предположим, Хаменеи будет ликвидирован внезапно. В таком случае вероятность быстрого избрания одного лидера представляется низкой. Скорее всего, на переходный период власть возьмет Временный совет руководства (в составе президента, главы судебной власти и члена Совета стражей). Такой сценарий наиболее конституционен, к тому же он позволяет режиму выиграть время для внутренних торгов между КСИР и духовенством.

Но будет ли у них время? Подготовка «дублеров» для военных должностей свидетельствует о том, что режим готовится к сценарию, где гражданское правительство может потерять управляемость. В условиях войны реальная власть концентрируется в руках тех, кто контролирует оружие и логистику. КСИР является наиболее подготовленной структурой для удержания порядка внутри страны в случае вакуума власти. В таком случае мы увидим вариант военной хунты, не исключено, во главе с Моджтабой Хаменеи.

Ну и наиболее благоприятный для внутренних изменений сценарий — кризис легитимности. Назначение наследников «сверху» может вызвать сопротивление среди части религиозных элит в Куме, которые традиционно считают, что преемник должен избираться через консенсус богословов. Это может вызвать желанный и долгожданный раскол элит и привести к падению режима.

Не берусь оценивать вероятность каждого из сценариев, поскольку они лишь фреймы и зависят от внешнего фактора, который сам по себе трудно прогнозируется. Я думаю, вы понимаете, о чем я.

Игорь Семиволос, «Фейсбук»

