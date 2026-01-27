Венгерская оппозиция побеждает партию Орбана в опросах избирателей 3 27.01.2026, 12:52

9,928

Петер Мадяр

Парламентские выборы состоятся 12 апреля.

Венгерская оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадяра сохранила 10-процентный отрыв от партии «Фидес» премьер-министра Виктора Орбана в опросах общественного мнения.

Об этом сообщает Telex.

Как показал новый опрос, проведенный с 19 по 24 января компанией Zavecz Research, оппозиционная партия «Тиса» имеет 49% поддержки, по сравнению с 47% в ноябре.

В то же время «Фидес» получила 39% голосов, по сравнению с 38% в ноябре.

Согласно опросу, партия «Тиса» имела преимущественную поддержку – 41% – среди избирателей в возрасте до 39 лет, тогда как «Фидес» лидирует среди избирателей в возрасте старше 59 лет с результатом 38%.

Как показал опрос, правящая партия выигрывает среди тех, кто имеет начальное образование, жителей малых городов или сельской местности. В селах «Фидес» лидирует с отрывом от 40% до 36%.

«Тиса» в основном имеет преимущество среди избирателей с высшим образованием, а также жителей городов. В столице Венгрии оппозиционная партия, согласно опросу, имеет в два раза больше избирателей – 44% против 21%.

Другой опрос в Венгрии, проведенный в начале января, показал, что 40% респондентов будут голосовать за «Тису». В поддержку «Фидес» высказались 33%.

Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля.

Орбан ранее заявил, что не боится проиграть следующие выборы, а также отметил, что считает своим главным соперником не лидера оппозиции Петера Мадяра, а Брюссель.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com