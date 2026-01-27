Венгерская оппозиция побеждает партию Орбана в опросах избирателей

Венгерская оппозиция побеждает партию Орбана в опросах избирателей3
- 27.01.2026, 12:52
Парламентские выборы состоятся 12 апреля.
Венгерская оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадяра сохранила 10-процентный отрыв от партии «Фидес» премьер-министра Виктора Орбана в опросах общественного мнения.
Об этом сообщает Telex.
Как показал новый опрос, проведенный с 19 по 24 января компанией Zavecz Research, оппозиционная партия «Тиса» имеет 49% поддержки, по сравнению с 47% в ноябре.
В то же время «Фидес» получила 39% голосов, по сравнению с 38% в ноябре.
Согласно опросу, партия «Тиса» имела преимущественную поддержку – 41% – среди избирателей в возрасте до 39 лет, тогда как «Фидес» лидирует среди избирателей в возрасте старше 59 лет с результатом 38%.
Как показал опрос, правящая партия выигрывает среди тех, кто имеет начальное образование, жителей малых городов или сельской местности. В селах «Фидес» лидирует с отрывом от 40% до 36%.
«Тиса» в основном имеет преимущество среди избирателей с высшим образованием, а также жителей городов. В столице Венгрии оппозиционная партия, согласно опросу, имеет в два раза больше избирателей – 44% против 21%.
Другой опрос в Венгрии, проведенный в начале января, показал, что 40% респондентов будут голосовать за «Тису». В поддержку «Фидес» высказались 33%.
Орбан ранее заявил, что не боится проиграть следующие выборы, а также отметил, что считает своим главным соперником не лидера оппозиции Петера Мадяра, а Брюссель.