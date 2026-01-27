4 мая 2026, понедельник, 13:18
Белорусы перестали пить пиво и вино

  • 27.01.2026, 12:51
Чаще покупают коньяк.

В 2025 году в Беларуси сократились продажи пива и водки. На это обратил внимание портал Myfin.by, проанализировав данные Национального статистического комитета.

Согласно информации Белстата, в январе–декабре 2024 года в стране было реализовано 41,7934 млн декалитров пива. По итогам 2025 года продажи снизились на 3,9% — до 40,1713 млн декалитров. При этом 87,5% проданного пива пришлось на продукцию белорусского производства.

Снижение зафиксировано и в сегменте винодельческой продукции. Продажи виноградных вин уменьшились на 4%, плодовых — на 13,7%. Небольшой спад также показали игристые вина, включая шампанское (–0,3%).

Отрицательная динамика наблюдается и в продажах крепкого алкоголя. Реализация водки сократилась на 1%, слабоалкогольных напитков — на 2,2%. В 2025 году было продано 8,1396 млн декалитров водки, из которых 99,3% составила продукция отечественного производства.

В то же время отдельные категории алкоголя показали рост. Так, продажи коньяка и бренди увеличились почти на 9,5% и достигли 1,3575 млн декалитров, при этом около трети объёма пришлось на белорусских производителей. Рост также зафиксирован в сегменте ликёров и ликёро-водочных изделий — на 7,1%.

В Белстате уточнили, что статистика охватывает организации со средней численностью работников 50 человек и более в 2025 году, а также предприятия с численностью до 49 человек включительно, не имеющие ведомственной подчинённости.

