4 мая 2026, понедельник, 13:20
Соболенко сыграет с украинкой Свитолиной

6
  • 27.01.2026, 13:08
  • 4,388
Арина Соболенко
Фото: Getty Images

Горячий полуфинал Australian Open.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет в полуфинале Australian Open 2026 против украинки Элины Свитолиной.

Первая ракетка мира Арина Соболенко в четвертьфинале победила американку Иву Йович (6:3, 6:0). В свою очередь 12-я ракетка Элина Свитолина не оставила шансов третьей ракетке из США Коко Гауфф (6:1, 6:2).

Матч Соболенко - Свитолина состоится в четверг 29 января. Соперницы ранее встречались друг с другом шесть раз и со счетом 5:1 ведет Соболенко. Последний их матч состоялся в 2025 году на грунтовом корте Мадрида - Арина выиграла в полуфинале в двух сетах (6:3, 7:5).

