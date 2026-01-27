Соболенко сыграет с украинкой Свитолиной

Соболенко сыграет с украинкой Свитолиной6
- 27.01.2026, 13:08
Горячий полуфинал Australian Open.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет в полуфинале Australian Open 2026 против украинки Элины Свитолиной.
Первая ракетка мира Арина Соболенко в четвертьфинале победила американку Иву Йович (6:3, 6:0). В свою очередь 12-я ракетка Элина Свитолина не оставила шансов третьей ракетке из США Коко Гауфф (6:1, 6:2).
Матч Соболенко - Свитолина состоится в четверг 29 января. Соперницы ранее встречались друг с другом шесть раз и со счетом 5:1 ведет Соболенко. Последний их матч состоялся в 2025 году на грунтовом корте Мадрида - Арина выиграла в полуфинале в двух сетах (6:3, 7:5).