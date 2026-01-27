Соболенко сыграет с украинкой Свитолиной 6 27.01.2026, 13:08

4,388

Арина Соболенко

Фото: Getty Images

Горячий полуфинал Australian Open.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет в полуфинале Australian Open 2026 против украинки Элины Свитолиной.

Первая ракетка мира Арина Соболенко в четвертьфинале победила американку Иву Йович (6:3, 6:0). В свою очередь 12-я ракетка Элина Свитолина не оставила шансов третьей ракетке из США Коко Гауфф (6:1, 6:2).

Матч Соболенко - Свитолина состоится в четверг 29 января. Соперницы ранее встречались друг с другом шесть раз и со счетом 5:1 ведет Соболенко. Последний их матч состоялся в 2025 году на грунтовом корте Мадрида - Арина выиграла в полуфинале в двух сетах (6:3, 7:5).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com