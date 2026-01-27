Цены на нефть нетипично отреагировали на падение добычи из-за снежного шторма в США

  27.01.2026, 13:09
Инвесторы следили за возможным возобновлением поставок из Казахстана.

Цены на нефть во вторник, 27 января, снизились, поскольку инвесторы следили за возможным возобновлением поставок из Казахстана. В то же время снижение цен было ограниченным из-за мощного зимнего шторма, который ударил по добыче нефти и работе нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива США.

Агентство Reuters пишет, что фьючерсы на нефть марки Brent упали на 41 цент, или 0,6%, до 65,18 доллара за баррель. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизилась на 30 центов, или 0,5%, до 60,33 доллара за баррель.

Отмечается, что Казахстан готов возобновить добычу на своем крупнейшем нефтяном месторождении, хотя источники в отрасли утверждают, что объемы все еще низкие. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), который эксплуатирует главный экспортный трубопровод страны, также сообщил о возвращении к полной пропускной способности загрузки своего терминала на российском побережье Черного моря после завершения техобслуживания на одном из трех причалов.

Снижение цен на нефть было сдержанным из-за потери добычи в США, поскольку страну накрыл сильный зимний шторм, перегрузивший энергетическую инфраструктуру и электросети. По оценкам аналитиков и трейдеров, в выходные американские производители потеряли до 2 млн баррелей в сутки, или около 15% национальной добычи.

В то же время несколько нефтеперерабатывающих заводов вдоль побережья Мексиканского залива США сообщили о проблемах, связанных с морозной погодой, что усилило обеспокоенность по поводу перебоев с поставками топлива.

На геополитическом фронте, как сообщили Reuters два американских чиновника, американский авианосец и вспомогательные военные корабли прибыли на Ближний Восток, расширяя возможности президента Дональда Трампа защищать силы США или потенциально прибегать к военным действиям против Ирана.

«Риски поставок не исчезли полностью... Напряженность на Ближнем Востоке сохраняется после того, как президент Трамп направил военно-морские ресурсы в регион», – сказал аналитик ANZ Дэниел Хейнс.

Что касается поставок, то восемь членов Организации стран-экспортеров нефти и их союзников, которые вместе образуют ОПЕК+, намерены продолжить паузу в увеличении добычи нефти в марте.

